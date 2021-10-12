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«Народ сейчас готов лететь, несмотря на карантин»

В АТОР предостерегли россиян от покупки билетов в Таиланд

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Global Look Press
Туристы из России, привитые вакциной «Спутник V», могут приезжать в некоторые районы Таиланда без обязательного соблюдения 14-дневного карантина. Но пребывание в стране осложняет ряд других ограничительных мер. Тем не менее, многие продолжают интересоваться покупкой билетов в Таиланд. «Газета.Ru» вместе с экспертами по туризму выяснила, стоит ли ехать сейчас в эту страну.

С 1 ноября Таиланд снимает обязательства с прибывающих туристов соблюдать карантин по прилету. В этот перечень попадают полностью привитые жители десяти стран, включенных в список.

«Им понадобится только доказать отсутствие у них коронавирусной инфекции, сделав один ПЦР-тест перед вылетом в Таиланд, и еще один – по прибытии в Таиланд», — приводит цитату премьер-министра Таиланда генерала Праюта Чан-Оча РИА «Новости». Он добавил, что приехавшие таким образом туристы смогут передвигаться по стране свободно, также как и ее жители.

В список вошли такие страны, как Великобритания, Германия, Сингапур, Китай и США, еще пять государств названо не было. Эти страны, как заявил Прают Чан-Оча, были выбраны потому, что уже разрешили своим гражданам приезжать в Таиланд без ограничений. И, по мнению властей королевства, было логично ответить на эту инициативу и освободить вакцинированных граждан этих стран от карантина.

Прают Чан-Оча также пояснил, что список государств, откуда смогут прибывать туристы без отбывания карантина, будет расширен к 1 декабря и к 1 января.

О наличии России в этом списке сказано не было. Однако в конце августа Таиланд одобрил вакцину «Спутник V». И теперь привитые ей могут приезжать в страну без обязательного двухнедельного карантина. Правда, находиться им разрешено только на территории четырех провинций, в частности, на островах Пхукет и Самуи, где принимают вакцинированных в рамках программ «Пхукетская песочница» и «Самуи плюс».

Несмотря на открытие любимых россиянами курортов в Таиланде, большого потока туристов в страну не наблюдается, потому что правила въезда все еще остаются жесткими.

«На данный момент в Таиланд туристический поток не генерируется, потому что те условия, которые определены, не способствуют массовому потоку», — объяснил «Газете.Ru» вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.

По прибытии в Таиланд турист должен предоставить сертификат о вакцинации; заполнить свидетельство о въезде; иметь подтвержденное бронирование в сертифицированном отеле SHA Plus; оплатить все четыре ПЦР-теста, первый из которых делается за 72 часа до вылета в Таиланд, второй по прибытию, третий – на 6-7 день, четвертый – на 10-14 день; установить мобильное приложение для отслеживания местоположения и состояния здоровья и приобрести страховку, покрывающую лечение минимум на $100 тыс.

Несмотря на жесткие правила, по данным аналитического центра сервиса поездок и путешествий «Туту.ру,» россияне все равно продолжают интересоваться билетами в Таиланд. Хотя прямого авиасообщения с азиатской страной по-прежнему нет. Сейчас билеты ищут примерно на 20-25% чаще, чем искали в период с 5 сентября по 4 октября.

Руководитель направления туров в Travelbelka Диляра Демиденко считает, что спрос на билеты по традиции увеличится в ноябре. «Народ сейчас готов лететь, несмотря на карантин», — уточняет она и выражает надежду, что в декабре россияне уже смогут попасть в страну без ограничений. Кстати, именно на ноябрь некоторые авиакомпании открыли продажу билетов.

Стоимость билетов в Таиланд по сравнению с ценами до пандемии, почти не изменилась. «Прямо сейчас, например, есть билеты из Москвы в Бангкок от 13-14 тысяч рублей, — говорит Демиденко. — Они так и стоили до пандемии. Но это все, потому что карантин и спрос не очень высок. Как только объявят о послаблениях на въезд, цены поднимутся».

Однако Майя Ломидзе, исполнительный директор ассоциации туроператоров России (АТОР), предупредила, что билеты на самолет до Таиланда сейчас приобретать не стоит.

«Авиакомпании объявляют об открытии продаж на направления, которые в том числе закрыты [как Таиланд], и туристы считают, что оно открыто или вот-вот откроется. Так вот, это ни о чем не говорит», — объясняет Ломидзе.

Глава АТОР отметила, что сейчас добраться до Таиланда можно только с пересадками в других странах. «Есть уже турпакеты с пересадками, и вот тут мы уже можем говорить, что услуга будет гарантирована, что люди смогут долететь до места отдыха», — говорит Майя Ломидзе.

По мнению Наталии Осиповой, исполнительного директора Ассоциации «Альянс туристических агентств», сейчас ехать в Таиланд с туристическими целями рискованно.

«Если мы говорим о тех российских туристах, которые сами каким-то образом туда попадают, то я всегда привожу пример. Давайте вспомним начало пандемии. Если завтра Таиланд закроют, кто будет вывозить этих людей? Их вывезут, но только за их счет», — говорит эксперт.

Об открытии Таиланда говорят с лета. Премьер-министр Прают Чан-Оча 16 июня установил 120-дневный срок для полного открытия страны для вакцинированных туристов, однако темпы были существенно замедленны из-за новой вспышки коронавируса в стране. Теперь все провинции планируется открыть к началу 2022 года. Эти намерения были озвучены в министерстве туризма и спорта Таиланда.

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