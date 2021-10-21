Стилисты рассказали, с чем нельзя сочетать советские украшения

Массивные броши, янтарные бусы, крупные кольца с агатом и серьги с финифтью из бабушкиной шкатулки входят в моду у поколения Z. Стилисты уверяют — винтажные украшения нужно носить с лаконичной повседневной одеждой. А ювелиры вдохновляются популярными в Советском Союзе полудрагоценными камнями, но советуют их совершенствовать. «Газета.Ru» — о новой моде на старые камни.

Покупатели украшений и бижутерии обращают все больше внимания на винтажные броши с полудрагоценными камнями. Как рассказала «Газете.Ru» Марина Чистякова, директор по маркетингу интернет-магазина часов и ювелирных изделий AllTime.ru, особенным успехом пользуются изделия с ониксом и янтарем.

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Чистякова отмечает: в ювелирном искусстве в последнее время актуально новое прочтение классики, и это «находит отклик у молодой аудитории возраста 24-25 лет».

Тренд на украшения из «бабушкиного сундука» можно было бы связать с ностальгией по советскому прошлому, однако они пользуются популярностью у тех, кто родился уже после распада Советского Союза.

По мнению историка моды и стилиста Яны Демченко, винтажные украшения не стоит надевать бездумно — иногда они требуют обновления.

«Трезво оцените ситуацию: насколько современно выглядит модель и не портит ли ее фурнитура. Возможно, придется усовершенствовать украшение, если вам, конечно, не лень. Помните, что сейчас бирюзу оправляют в серебро, а не в золото, а лунный камень, розовый кварц или горный хрусталь предпочитают помещать в лаконичную, едва заметную оправу», — говорит стилист.

Сами по себе поделочные камни не имеют ювелирной ценности, но дороги людям как память. И при желании в них всегда можно вдохнуть новую жизнь, а ценят их сегодня все больше.

«Натуральные камни, которые так любили наши бабушки, сейчас снова в моде. Изменилась только форма украшений (теперь это называется fancy-огранка), но суть осталась та же», — говорит основатель и креативный директор ювелирного бренда LAV'Z Любовь Вассилевская.

По словам дизайнера, абсолютным хитом у ювелиров стал сегодня лунный камень. Особой популярностью он пользуется у людей, которые верят в силу амулетов и зодиакальные камни. «Достаточно посмотреть, как лунный камень меняет свое состояние в полнолуние, становясь на ощупь ледяным, чтобы поверить в его необычайную силу», — рассказывает Любовь Вассилевская.

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Еще один интересный мотив советского ювелирного дизайна – крупные кольца с синтетическими рубинами или александритами – сегодня нашел отражение в эффектных коктейльных кольцах на средний или указательный палец.

«В целом синтетические камни (а в советских украшениях как раз были рубины и сапфиры, выращенные методом Вернеля) снова начинают активно использоваться в ювелирной промышленности, особенно в Европе и США», — подтверждает основатель ювелирного ателье Parure Atelier Дмитрий Мокринский.

Современные марки часто обращаются как к советской ювелирной эстетике, так и к винтажным украшениям в целом. «Украшения, за которыми коллекционеры охотятся на европейских барахолках – это бесконечное вдохновение для ювелирных брендов. В тренде акцентные изделия с крупными звеньями, сложными плетениями и цветной эмалью. Именно поэтому винтаж стал таким актуальным», — объясняет Вассилевская.

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При этом независимый ювелир Антон Шестаков убежден, что изделия массового производства, созданные для рядовых советских граждан, сегодня вряд ли могут кого-то вдохновить. При этом он признает, что в СССР были талантливые мастера, которые создавали эксклюзивные изделия из янтаря или в технике финифть.

«У таких мастеров, действительно, есть чему поучиться, и они вдохновляют. Запрос на подобные изделия сегодня вырос, причем зарубежная публика проявляет к ним гораздо больший интерес», — говорит ювелир.

Стилисты уверены: носить советские украшения можно и нужно. Но, правда, не всем: массивные броши, серьги и кольца с янтарем, малахитом, агатом или финифтью лучше всего смотрятся на молодых девушках.

Любовь Вассилевская советует сочетать «бабушкины» драгоценности с актуальными украшениями. «Добавьте к винтажным серьгам современные каффы, а к бабушкиному колье – несколько цепей и кулонов. Главное – соблюдать баланс», — говорит она.

Это касается и одежды, к которой подобраны украшения: она должна быть повседневной и неброской.

«Никаких платьев в пол и перьев, зато оверсайз свитшот станет идеальным выбором», — продолжает дизайнер.

И не забудьте, что у каждого украшения должна быть своя история. Когда вас спросят «откуда эти серьги?», нужно рассказать красивую историю любви вашей бабушки и высокого офицера, который и подарил ей эту красоту», — добавляет Вассилевская.

На том, что в таких украшениях важна история, настаивает и Яна Демченко. «Смело надевайте китчевые крупные кольца или клипсы, когда отправляетесь на вечеринку, и с гордостью отвечайте на комплименты, что все это – сокровища вашей бабушки», — советует она.

По мнению Виктории Стрижак, дизайнера и основателя ювелирной лаборатории VERTIGO, выстраивать весь образ в стилистике СССР однозначно не стоит. «Главное — сделать акцент на одном винтажном элементе. Можно надеть современную лаконичную одежду и дополнить советским украшением», — говорит она. Дизайнер считает, что вещи из прошлого наиболее гармонично смотрятся на людях поколения Z.

Стилист Яна Демченко подтверждает, что винтажные украшения с полудрагоценными камнями будут хорошо смотреться с современной повседневной одеждой.

«Затейливую брошь с россыпью самоцветов прикрепляйте не на лацкан жакета, а на кожаную косуху, а колье носите не с коктейльным платьем, а с пушистым кашемировым свитером», — советует стилист.

По мнению Демченко, самое сложное – понять, к какой категории относятся найденные в семейном ларце сокровища. «Если это жемчуг, то смело интегрируйте его в свой гардероб – этот камень настолько актуален, что украшения с его участием намеренно стилизуют под ретро и соединяют даже с самыми дерзкими силуэтами», — говорит она.

А вот янтарные бусы или агатовую подвеску вписать в современный образ сложнее. — есть опасность, что в таких украшениях вы будете походить на учительницу иностранного языка в средней школе.

Самое главное, по мнению дизайнеров, — чувствовать себя уверенно в янтарных бусах из 80-х. «Если вы будете скованны и стеснены, то у окружающих может создаться впечатление, что вы залезли в «бабушкин сундук» от бедности. Весь образ собирает только правильная самопрезентация», — заключает Виктория Стрижак.