Как найти в секонд-хенде брендовую вещь

Покупка одежды в секонд-хендах пропагандируется на Западе. Там это считают способом защитить окружающую среду. В России тенденция тоже набирает популярность, однако дело не в экологии: в секонд-хендах можно найти актуальную одежду крупного бренда, которая будет стоить куда дешевле, чем в московском бутике. Однако сориентироваться в мире подержанных вещей непросто. «Газета.Ru» — о том, как одеваться в таких магазинах.

В мире вместе с трендом на осознанное потребление растет количество винтажных магазинов. Многие туристы едут в европейские столицы моды (Лондон, Берлин, Париж, Милан) специально, чтобы приобрести вещи в селективных секонд-хендах. Там можно найти по доступным ценам и в хорошем состоянии уникальные и практичные вещи, например, тренч Burberry, сумку Prada или платье Dolce & Gabbana. Для поклонников моды и тех, кто заботится об экологии планеты это — идеальная находка.

В России же люди, как правило, обращаются в секонд-хенды с целью сэкономить. Цены в магазинах одежды растут с невероятной скоростью, и даже заявление ЦУМа о понижении цен на 10% в связи с «укреплением рубля» не дает надежды на то, что брендовые вещи станут доступнее.

Это подтверждает и исследование ресейл-платформы Oskelly. О вреде, который наносит экологии производство одежды, беспокоятся только 22,6% покупателей, а большинству участников опроса (43.9%) важнее, чтобы вещь, которую они покупают, была из натурального материала, вне зависимости от того, какой ущерб планете был нанесен при ее создании.

При этом 38,1% респондентов отметили, что при покупке им важнее размер скидки, чем то, что вещь уже была в пользовании. Почти половина из числа опрошенных готовы потратиться на подержанную одежду, если скидка на нее не менее 80% от первоначальной цены.

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Желание одеваться в люксовые бренды по примеру звезд и инфлюенсеров растет у россиян с каждым годом. Огромную роль в этом играют социальные сети, в которых многие культивируют образ «богатой жизни», часто, правда, не соответствующий действительности. В связи с этим в Москве и других регионах открывается огромное количество селективных секонд-хендов и ресейл-платформ, где продается брендовая одежда по сниженным ценам.

Те, кто хочет покупать вещи в оффлайн секонд-хендах, но не привыкли это делать, теряются от обилия одежды и не понимают, как ее выбирать в подобных местах. Не стоит ждать, что одежда будет развешена по корнерам, как в обычном магазине, а на входе вас будут встречать манекены с идеями для образов.

«В секонд-хенд надо приходить с азартом и желанием что-то найти, — говорит «Газете.Ru» жительница Санкт-Петербурга Екатерина, которая часто покупает вещи в селективных винтажных магазинах. — Это как игра, если ты выиграешь, получишь много бонусов: сэкономишь деньги и станешь обладателем брендовой вещи, которую уж точно ни у кого встретишь на улице».

Специалист по истории моды и стилист Яна Демченко советует ориентироваться на то, как формируется костяк вещей в секонд-хенде, чтобы понять, что в нем собрано — советский серийный винтаж, американский теквир или европейская мода 70-х.

«Если вы понимаете, что тема отвечает вашим потребностям, смело перебирайте вещи», — говорит модный эксперт.

В большинстве винтажных магазинов товар развешен по категориям. Верхняя одежда в одном месте, джинсы и брюки в другом, юбки с платьями в третьем и так далее.

А вот размерной сетки в винтажных магазинах нет. Вещи представлены в единственном экземпляре, но это не значит, что стоит оказываться мерить кожаную куртку даже, если она висит в мужском отделе и помечена размером L.

«Оверсайз и андрогинность сейчас в моде, поэтому вам вполне может подойти верхняя одежда из мужского отдела или даже джинсы. Также я часто обращаюсь к мужскому, потому что часто в мужском выборка вещей лучше, чем в женском», — делится опытом Екатерина из Санкт-Петербурга.

В винтажные магазины стоит идти за стилеобразующими вещами и уверенной классикой, считает стилист Яна Демченко. В качестве иллюстрации первой категории она привела цветочные платья в пол из 70-х, а второй — кожаные пальто или вельветовые брюки.

Одним из главных правил при покупки любой вещи в секонд-хенде — оценка ее состояния. Стоит обращать внимание только на те, которые не теряют форму и не выглядят «устало».

Тем не менее даже качественные брендовые вещи с течением времени могут прийти в плохое состояние. Часто это может свидетельствовать о том, что перед вами подделка. В России в комиссионках фальсификата в разы больше, чем в Европе, предупреждает Яна Демченко, так что если не хочется разочароваться в находке, стоит ориентироваться на магазины с безупречной репутацией. В сети также можно найти подробные инструкции по аутентификации вещей разных марок с рекомендациями, как определить год производства и образцами логотипов, швов, подкладки.

При заказе на ресейл-платформах (Lots, Oskelly, The Cultt и других), которых за последнее время в России проявилось немало, подлинность вещей проверить в разы труднее. Нередко после получения посылки вещь вернуть в магазин нельзя, поэтому полагаться стоит только на ответственность продавца.

В Oskelly любой человек может выставить товар на продажу в приложении. Ресейл-маркетплейс принимает вещи брендов люксового сегмента в хорошем, отличном и новом состояниях. Их подлинность после проверяют специально обученные эксперты.

«Каждый день наша служба оценки оригинальности товара выявляет не менее 5 поддельных предметов гардероба, которые недобросовестные продавцы пытаются продать через платформу», — говорит «Газете.Ru» основатель и генеральный директор сервиса Oskelly Альберт Осканов.

Одним из самых громких случаев попытки продажи фейкового товара стала сумка Birkin. Продавец оценил ее в 1,5 млн рублей, но эксперты вовремя выявили подделку.

В оффлайн секонд-хенды вещи закупают иначе. Татьяна Якимова, журналист и арт-директор секонд-хенда «Хюгге», рассказывает «Газете.Ru», что до пандемии вещи часто находила в «винтажных подвальчиках России и в лавках Брюсселя и Берлина». А теперь каталог вещей в магазине формируется путем заказов винтажа с американских сайтов.

Какой ценник на одежду сделать, решает сам продавец. Самой дорогой проданной вещью в «Хюгге» Татьяна Якимова называет кутюрное платье Oscar de la Renta. Оно ушло за 30 тыс. рублей, а стоимость таких же новые моделей может доходить и до нескольких миллионов рублей.

Помимо «Хюгге» среди московских селективных секонд-хендов, куда стоит идти за брендовыми вещами, можно выделить Vintage Héritage, Mix and match vintage, «Мечта», Kapsula, Gala Garage. В Санкт-Петербурге — Kissa Market, Second Kent, Egoista.