Как облагородить съемную «бабушкину квартиру» и не разориться

Квартиры с «бабушкиным ремонтом» непопулярны у квартиросъемщиков в больших городах, особенно среди молодых, и сдаются за небольшие деньги. При этом хозяева часто разрешают арендаторам облагородить пространство и избавиться от лишнего хлама. Архитекторы и дизайнеры рассказали «Газете.Ru», как преобразить «бабушкину» квартиру и превратить ее в современное жилье с модным интерьером.

Словосочетание «бабушкин вариант» в объявлениях об аренде квартир звучит как недостаток. Ремонт времен СССР, пожелтевшие обои, сервант, чешская стенка и, конечно, ковры, повешенные на стены тридцать лет назад, — все это не привлекает квартиросъемщиков. Но со всем этим можно работать, уверены дизайнеры интерьера.

«В первую очередь, надо определиться, какую сумму вы готовы вложить в съемное жилье и составить примерную смету на ремонт. Выкинуть весь хлам и понять, что можно оставить. Если мебель крепкая и может еще послужить, то привести ее в порядок», — объясняет архитектор Елена Филимонова.

Чтобы поменять интерьер, совсем не обязательно делать ремонт. По мнению дизайнера Кристины Родновой, достаточно освежить стены и текстиль, перекрасить мебель и реанимировать технику.

Что делает интерьер «бабушкиным»? В первую очередь, «старый» запах. Основной источник этого запаха — текстиль. Поэтому все изношенные ковры, растянутые шторы и покрывала лучше сразу отправить на помойку.

«Избавиться от старого запаха непросто, потому что он впитывается не только в текстиль, но и в стены. Перебить этот дух помогут краски на водной основе», — говорит Елена Филимонова.

Отдельная проблема — ковры на стенах. В советское время основной функцией ковра на стене было сделать квартиру более теплой. Если ковер в хорошем состоянии, не протертый и не побитый молью, Елена Филимонова рекомендует переместить его со стены на пол.

С ней согласна Кристина Роднова. По словам дизайнера, бабушкин ковер сегодня в тренде, но только если он лежит на полу.

«И это не просто модный тренд, но и способ разнообразить нейтральный интерьер. Также ковер можно поддержать подушками. Как надоест, уберете ковер, поменяете подушки, и новый дизайн готов», — советует Кристина Роднова.

Выцветшие обои в цветочек, держащиеся на «честном слове» — еще один неотъемлемый атрибут бабушкиной квартиры. Перед арендаторами встает животрепещущий вопрос — клеить или красить? Дизайнеры советуют красить, ведь таким способом можно решить сразу несколько проблем.

«Во-первых, покрасить дешевле. Во-вторых, декор краской поможет скрыть все дефекты — пятна, подтеки, наплывы, трещины, ямины и другие неровности. И, наконец, покрашенные стены неприхотливы в уходе, а если надоела расцветка, их легко перекрасить», — говорит Кристина Роднова. Дизайнер также отмечает, что крашенные стены — отличный вариант для семей с детьми и домашними животными, ведь, в отличие от обоев, с краски проще стереть загрязнения.

Если стены сильно повреждены, их можно задекорировать панелями из фанеры: «В строительных магазинах можно попросить напилить фанеру на квадраты любого размера. Их легко прикрепить к стене и покрыть любым цветным лаком», — советует Елена Филимонова.

А как быть с старыми креслами и диванами? Дизайнеры не советуют сразу выносить их на помойку: если пружинные блоки в рабочем состоянии, можно сделать перетяжку мебели и дать креслам и диванам новую жизнь.

«С помощью перетяжки можно изменить внешний вид старой мебели до неузнаваемости! Тахта станет новым диванчиком, а кресла превратятся в уютные пуфы. Купите пару подушек в цвет и получите прекрасное интерьерное решение», — советует Кристина Роднова.

Если мебель сильно «убита», а денег на новую нет, Елена Филимонова советует купить мебельный поролон необходимой толщины и заполнить им пустоты. Из недорогой ткани можно сшить чехлы или накрыть кресло тонким ковриком-дорожкой. Деревянные части легко зашкурить и покрыть лаком или краской на водной основе.

«Мебель родом из СССР сегодня в тренде», — уверена Кристина Роднова. По словам дизайнера, не стоит списывать со счетов «убитые» столы и табуретки. Подарить им вторую жизнь можно с помощью перекраски.

«Мода как на одежду, так и на мебель возвращается. Советская мебель оригинальна и уже не производится. И наконец, она качественная, так как в основном сделана из дерева. Но главное, она легко внедряется в современные интерьеры после небольшого апгрейда», — говорит дизайнер.

Основная ценность мебели, произведенной в 60-е — фасады из натурального дерева. Если они потеряли блеск, покрыты пятнами и царапинами, поможет лак или эмаль для мебели.

«Обновите фасады, и старый сервант заиграет по-новому: отлично впишется в интерьер, не выйдет из моды, а главное, прослужит еще много лет. И не забудьте обновить старые ручки», — советует Елена Филимонова.

Следующий вопрос, встающий перед арендатором — что делать со старой техникой. Дизайнеры успокаивают: если холодильник и плита в рабочем состоянии, их легко перекрасить краской или баллончиком с аэрозолем.

«При помощи трафаретов, штампов и прочих приспособлений можно выполнить дизайн в скандинавском стиле, стиле прованс, ретро или модерн. Все зависит от вашего творческого полета! Поверьте, даже обычная старая микроволновка может превратиться в арт-объект. Не бойтесь экспериментов, не бойтесь цветов, не бойтесь красить!» — призывает Кристина Роднова.

По словам дизайнера, советский интерьер сегодня на пике моды. Поклонники винтажа гоняются за «бабушкиными комодами, трюмо, диванами и тумбами. «Если у тебя есть лимон, попробуй сделать из него лимонад. А попав в «бабушкину» квартиру, воспользуйся ситуацией и попробуй обустроить съемное жилище в модном винтажном стиле», — советует Кристина Роднова.

Получается, что практически всем предметам советского интерьера легко дать новую жизнь. Кроме, пожалуй, старой громоздкой стенки. «А вот от таких вещей лучше сразу избавиться. Стенки занимают много места, не функциональны и вряд ли смогут украсить интерьер», — заключает Елена Филимонова.