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Стиль

Зачем голодают звезды и почему их советам не стоит верить

Гастроэнтеролог рассказала о неприятных последствиях голодания

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Звезды Голливуда и супермодели делятся успехами в поддержании хорошей фигуры — они используют метод интервального голодания. Однако врачи в разговоре с «Газетой.Ru» объясняют, что голодать следует с осторожностью — или могут возникнуть последствия для органов ЖКТ.

Супермодель Паулина Поризкова рассказала в Insragram, что позволяет ей поддерживать стройность — это метод интервального голодания.

«Вы не едите 16 часов, а потом едите 8», — пояснила 56-летняя Поризкова.

При этом в период, когда есть можно, по словам супермодели, она себя серьезно не ограничивает. «Обычно я ем все подряд в течение восьми часов, потому что люблю еду. Но все же я предпочитаю здоровую пищу», — написала она.

Супермодель добавила, что «если ей захочется жареную курицу, то она съест жареную курицу». При этом иногда она все же нарушает 16-часовой интервал. Но в этом случае бывшая модель позволяет себе лишь растительный смузи.

Адепты периодического голодания запрещают себе алкоголь и сладкое. Однако, Поризкова призналась, что иногда балует себя бокалом вина, коктейлем и даже десертом: «Так я не чувствую себя обделенной. Меня все устраивает», — объясняет модель.

Методу интервального голодания верны также Кортни Кардашьян, Холли Берри, Риз Уизерспун, Скарлетт Йохансон и Дженнифер Энистон.

«Я за интервальное голодание, так что утром не принимаю пищу. Вместо плотного завтрака свежевыжатый сок из сельдерея и кофе», — рассказывала подписчикам Кортни Кардашьян.

А Скарлетт Йохансон пришлось сильно похудеть, чтобы подготовиться к съемкам финала «Мстителей». В интервью американскому Harper's Bazaar личный тренер актрисы рассказал, что Скарлетт держала интервал по 14-15 часов каждый день.

«С тех пор, как я стала практиковать интервальное голодание, я чувствую себя гораздо лучше. И это касается не только внешности, но и внутреннего ощущения себя», — рассказывала Дженнифер Энистон в интервью радио «Radio Times» октябре 2019 года.

Интервальное голодание — это особый режим питания, заключающийся в периодическом отказе от еды. Наиболее популярной является система 16/8, которая заключается в полном отказе от пищи на 16 часов.

По мнению адептов метода, интервальное питание заставляет тело сжигать жировые запасы.

Сегодня метод интервального голодания – один из самых популярных в диетологии. Такой подход действительно помогает похудеть, а соблюдать правила совсем не сложно. Однако противники методики предупреждают о возможных негативных последствиях для поджелудочной железы, при этом врачи пока не готовы дать точную оценку.

«Популярность интервального голодания выросла намного быстрее, чем появились окончательные выводы научно-медицинского сообщества об этой методике – их нет до сих пор, — говорит Юрий Потешкин, к.м.н., врач-эндокринолог, медицинский директор сети клиник «Атлас. — Предполагается, что интервальное голодание помогает снизить риск диабета второго типа и препятствует накоплению жира в поджелудочной железе, однако серьезные исследования пока проводились только на животных. Поэтому однозначно утверждать о вреде или пользе для поджелудочной железы рано».

По мнению гастроэнтеролога ФНКЦ ФМБА России Елены Лопатиной, опасность интервальное голодание несет для желчного пузыря. «Работа желудочно-кишечного тракта очень зависит от приема пищи, поэтому интервальное голодание может вызвать нарушение функционирования органов ЖКТ, в частности, появление желчнокаменной болезни, — объясняет она.

Елена Лопатина убеждена: чтобы избавиться от лишнего веса, необходимо изменить свой образ жизни, снизить калорийность и объем принимаемой пищи, причем делать это нужно постепенно и не месяц, а всю жизнь.

По поводу пользы или вреда интервального голодания у врачей еще нет единого мнения, однако противопоказания у него — однозначно есть. Как поясняет врач-диетолог больницы «РЖД-Медицина» Ростова-на-Дону Гульфия Сайдашева, метод не рекомендуется беременным и кормящим, а также людям с обострениями ЖКТ, и тем, кто страдает стрессовым перееданием. Но и во всех остальных случаях подход к этой практике питания должен быть осознанным.

«Оптимальный режим интегрального голодания – 16/8, так как он более приближен к физиологии питания. В этом случае мы завтракаем в 9 утра и заканчиваем принимать пищу в 5 вечера. В периоды без еды важно не забывать о питьевом режиме», — поясняет Гульфия Сайдашева.

У системы интервального голодания плюсы есть. Но только в случае, если соблюдаются такие составляющие, как режим питания, качество продуктов, насыщение организма макро- и микроэлементами, регуляция отдыха и сна, и пусть небольшая, но систематическая физическая активность.

«У человека на интервальном голодании появляется режим, уменьшается состояние инсулинорезистентности, и, как следствие, происходит снижение массы тела. Но такой подход в питании должен стать образом жизни», — объясняет Гульфия Сайдашева.

При этом женщинам старше 45 лет — к которым относятся Дженнифер Энистон и Паулина Поризкова, диетолог советует ни в коем случае не голодать и любить себя.

«Ешьте умеренно, соблюдайте режим питания, делайте акцент на здоровую еду и используйте правильную кулинарную обработку – отваривайте, готовьте на пару, тушите или запекайте. Максимально разнообразьте свой рацион, исключите фаст-фуд и ограничьте алкоголь», — советует Гульфия Сайдашева.

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