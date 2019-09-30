Виновата Плисецкая: почему голодает Киркоров

Певец Филипп Киркоров недавно в очередной раз поразил поклонников внешним видом – однако изменения могут быть оценены, скорее, как положительные. Артист похудел на 30 кг и рассказал СМИ о том, как ему удалось это сделать. В эфире передачи «Ты не поверишь» на телеканале НТВ Киркоров признался: «Это диета Майи Плисецкой». Люди, помнящие знаменитую фразу балерины «Диет не надо, надо меньше жрать», разумеется, сделали вывод, что артист ограничил себя в пище.

Метод похудания, к которому прибег Филипп Киркоров – это разновидность фастинг-диеты, то есть интервальное голодание, когда человек отказывается от пищи на продолжительное время.

В случае Киркорова, впрочем, это не очень долгие промежутки. «Да, 16 часов, — сказал он. — Последний раз [прием пищи] — в 18 часов, следующий раз — ну как минимум в 12 или 14 часов следующего дня».

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Об этих же ограничениях Киркоров недавно говорил и на премьере фильма «Жара». «Не ем после шести вечера. А на следующий день прием пищи у меня не раньше, чем в 12 дня. Отказался от газировки, шоколадок. Жизнь нам дана один раз, и, конечно, питание — один из ее прекрасных моментов. Но ради профессии рот приходится «зашить», — цитировал певца сайт kp.ru.

К фастинг-диете для сохранения фигуры прибегают и другие знаменитости – в частности, kp.ru рассказали, что ее придерживается телеведущая Екатерина Андреева. «В Москве я ем в 19 часов, а потом 16 часов не ем. Потому завтрак — мой любимый прием пищи», — цитировало ее издание. Звезда уверяла, что такая система чрезвычайно хороша. «Проверено на себе», — уверяла она.

Существует несколько разновидностей фастинг-диеты: некоторые из тех, кто ее придерживается, отказываются от еды на один-два дня, другие ограничиваются 14-16 часами. Эффект ее объясняют тем, что когда человек отказывается от пищи на продолжительное время, в его организме активизируются метаболические процессы – нужную энергию он начинает получать из накопленных жировых отложений.

Эта диета весьма популярна у западных звезд и предпринимателей из Кремниевой долины. Адепты этой системы питания утверждают: благодаря фастингу они лучше концентрируются и чувствуют себя более энергичными. Однако в такой системе таится целый ряд опасностей.

Прежде всего, голодание может привести к развитию нарушений в пищевом поведении — таким, как анорексия и булимия. Так, например, режим питания главы Twitter Джека Дорси, который по будням ест один раз в день, а по выходным и вовсе отказывается от пищи, диетологи и комментаторы в соцсетях уже называют расстройством пищевого поведения.

Кроме того, при таком режиме у человека может появляться чувство вины, когда он, например, прекращает голодание раньше срока, а это – прямая дорога к анорексии, то есть практически полному отказу от пищи из страха располнеть.

Интервальное голодание может оказать негативное влияние и на качество сна – издание Business Insider со ссылкой на нью-йоркского диетолога Алиссу Рамзи утверждает, что при таком режиме сокращается фаза быстрого сна, отчего ухудшаются память, настроение и способности к обучению.

Алисса Рамзи также считает, что интервальное голодание повышает уровень гормона стресса кортизола из-за того, что организму в течение долгое время не хватает пищи. Что, кстати, не слишком хорошо и для фигуры: кортизол, помимо прочего, отвечает и за то, чтобы энергия сохранялась в организме в виде жировых отложений, что не слишком хорошо для худеющих.

Диета, популярная у звезд, — в частности, ее придерживаются Дженнифер Энистон и Миранда Керр, — не слишком нова: лечебное голодание практиковалось в медицине в качестве терапии ожирения и до изобретения фастинг-диеты. Однако такое лечение все же проходит под присмотром врача и при отсутствии у пациента противопоказаний. А их множество – это тиреотоксикоз и сахарный диабет I типа, онкологические заболевания и активный туберкулез, болезни сердца или тромбофлебит. Однако в Кремниевой долине и Голливуде больше говорят о приливе энергии и эйфории, которые испытывает человек во время воздержания от пищи, что звучит как хорошая, но не вполне добросовестная реклама.