В Нью-Йорке состоялся долгожданный бал Института костюма

Минувшей ночью, 13 сентября, в Нью-Йорке прошел бал Института костюма Met Gala. Главное модное событие этого года собрало главных звезд за исключением беременной Кайли Дженнер и отсутствовавшей по непонятным причинам Беллы Хадид. Те, кто до мероприятия все-таки доехал, старались удивлять, но не у всех это получалось. «Газета.Ru» — о том, что происходило на Met Gala 2021.

В ночь на 14 сентября в Нью-Йорке состоялось главное модное событие года — Met Gala 2021. В этот раз ежегодное мероприятие по сбору средств в пользу Института костюма Метрополитен-музея в Нью-Йорке собрало около 400 гостей, что в три раза меньше, чем обычно. Тема вечера — американская мода, приуроченная к соответствующей выставке «В Америке: модный лексикон».

Анна Винтур, глобальный редакционный директор Vogue и глава по контенту издательского дома Condé Nast, в этом году традиционно стала почетным председателем Met Gala наряду с дизайнером Томом Фордом и Адамом Моссери, исполнительным директором Instagram, который вместе с Condé Nast финансировал торжество.

В качестве сопредседателей выступили кумиры поколения Z: 23-летняя поэтесса Аманда Горман, ее ровесница теннисистка Наоми Осака, 25-летний актер Тимоти Шаламе и 19-летняя Билли Айлиш. Последняя из них стала самым молодым в истории сопредседателем благотворительного вечера.

close 100% Билли Айлиш, Наоми Осака, Тимоти Шаламе и Аманда Горман на Met Gala 2021 Reuters

Гости мероприятия наряду с учредителями, как правило, особенно тщательно подходят к выбору костюмов, отталкиваясь от заявленного дресс-кода, поэтому Met Gala еще называют «вечеринкой года», или «Оскаром Восточного побережья». Но не в этот раз.

В числе тех, кто выдержал тему бала, были Дженнифер Лопес, которая проявилась в ковбойском образе Ralph Lauren, певица Lorde в костюме Bode, напоминающем Статую Свободы, солистка группы Blondie Дебби Харри в платье Zac Posen на тему американского флага. А модель (а также дизайнер и падчерица вице-президента США) Элла Эмхофф, актриса Джулия Гарнер и бывшая гимнастка Ниа Деннис позировали вместе в красно-бело-синих платьях Stella McCartney x adidas.

Кстати, красный цвет (один из цветов национального флага США) использовали многие звезды А-листа: Карли Клосс в платье с гигантским шлейфом Carolina Herrera, Эмили Ратаковски в похожем варианте Vera Wang, Меган Фокс в сексуальном Dundas на шнуровке. Финнеас О'Коннел, брат Билли Айлиш, пришел на бал в красном костюме Givenchy.

Не обошлось и без ностальгии — причем по совсем разным периодам американской (и всеобщей) истории. Дань моде 2000-х отдали Лили Роуз Депп и Зои Кравиц. О периоде «Золотого века Голливуда» вспомнили модель размера «плюс» Палома Эльсессер, теннисистка Серена Уильямс, актриса Арианы ДеБос.

Цитирование стало еще одной важной частью торжества. Так, Билли Айлиш появилась в платье, напоминающем образ Мэрилин Монро, Кендалл Дженнер в полупрозрачном платье Givenchy повторила лук Одри Хепберн из «Моей прекрасной леди», а Кайя Гербер в Oscar de la Renta сделала отсылку к образу Бьянки Джаггер на Met Gala 1981.

Отдельно выступили рэпер ASAP Rocky и певица Рианна. Костюм исполнителя, созданный брендом ERL, отсылал к американской классике — лоскутному одеялу, которое было распространено в обиходе колонизаторов второй половины XVII века. Рианна, появления которой с нетерпением ждали фанаты, появилась в черном кутюрном наряде Balenciaga.

close 100% Кендалл Дженнер на Met Gala 2021 Mario Anzuoni/Reuters

На ковровой дорожке не обошлось и без однотипных смокингов, которые представили Ченнинг Татум, Джастин Бибер, Херон Престон, Эллиот Пейдж, Джеймс Корден и другие.

Среди тех, кто проигнорировал тему вечера, были любимица Condé Nast Джиджи Хадид в скучном платье Prada, Фрэнк Оушен в костюме того же бренда и с неоновым младенцем на руках, Роуз Лесли в лимонном платье Oscar de la Renta и другие.

На Met Gala не бывает такого, чтобы кто-то не пришел в экстравагантных нарядах, которые будут вспоминать годами. В 2021-м публике запомнятся, скорее всего, немецкая певица Ким Петрас в образе лошади Collina Strada, Ким Кардашьян в черном луке Balenciaga, полностью закрывающей лицо маске и с «Канье» в качестве спутника, который на самом деле был креативным директором бренда Демны Гвасалия. Не мог пройти незамеченным и рэпер Lil Nas X в королевской мантии и рыцарских доспехах Versace.

demna's outift is something i would wear in met gala pic.twitter.com/tEq9r8rjBA — technician (@sexualmobile) September 14, 2021

При посещении мероприятия на этот раз было важно не только соблюсти дресс-код, но и все антикоронавирусные меры. При входе необходимо было показать сертификат о вакцинации и получить отрицательный результат теста на COVID-19, а дальше соблюдать дистанцию и носить маски, которые разрешено снимать лишь на время еды. Конечно, слишком строгие меры соблюсти смогли не все звезды. На ковровой дорожке большинство позировали без масок, однако после в них отметились Никола Пельтц, Бен Аффлек, Алиша Киз.

В этом году то, что происходило после ковровой дорожки, опять осталось за кадром. Напомним, что публикации в социальных сетях из закулисья были запрещены после того, как некоторые супермодели были пойманы за курениtv в туалетах, которое пытались сфотографировать на камеру. Хотя этот прецедент не помешал сценаристу Джереми О. Харрису в этот раз закурить прямо на ковровой дорожке.

Как сообщает New York Times, после красной дорожки гостей приветствует хозяйка бала Анна Винтур и ее команда. Затем они вместе осматривают новую выставку и отправляются на торжественный ужин. На этот раз он включал в себя специальное веганское меню от 10 молодых и перспективных нью-йоркских шеф-поваров, которых отбирал лично знаменитый ресторатор Маркус Самуэльссон.

После проводятся развлекательные мероприятия. В 2019 году выступала Шер, а в этом после трехлетнего перерыва на сцену вышел Джастин Бибер и исполнил свои хиты Lonely, Hold On, Anyone и Baby.

Justin Bieber performando "Lonely" no after party do Met Gala. #MetGala2021 pic.twitter.com/2OSef3szVu — BMBR Mdias (@BMBRbackup) September 14, 2021

В 2019 году во время Met Gala было собрано $15 млн. Для сравнения, в том же году на Гала-вечере New York City Ballet в Нью-Йорке — чуть более $2,3 млн. Сколько средств собрать получилось этом году, пока неизвестно, но, скорее всего, сумма будет весомой, ведь некоторые билеты на мероприятие стоили по $200-300 тыс, если верить NYT.

Главный объект вечера — выставка «В Америке: модный лексикон» — откроется уже 18 сентября. Она более чем на 70% состоит из молодых американских дизайнеров. Вторая ее часть «В Америке: Антология моды» будет работать с 5 мая 2022 года. Кстати, в честь ее открытия также состоится еще одно торжественное мероприятие, которое будет проведено по традиции в первый понедельник мая. Обе выставки продлятся до 5 сентября 2022 года.