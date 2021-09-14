Минувшей ночью, 13 сентября, прошел бал Института костюма Met Gala. На этот раз он был посвящен американской моде и приурочен к соответствующей выставке в музее Метрополитен «В Америке: Антология моды».
В числе приглашенных были звезды А-листа: Кендалл Дженнер, Шэрон Стоун, Джиджи Хадид, Ким Кардашьян, Рианна, A$AP Rocky и другие. На дорожке не хватало только Кайли Дженнер и Беллы Хадид, которые, как правило, такие мероприятия не пропускают.
Ведущими вечера выступили Аманда Горман, Билли Айлиш, Тимоти Шаламе и Наоми Осака. Почетным председателем Met Gala была бессменная Анна Винтур, глава Instagram Адам Моссери и дизайнер Том Форд.
Образы звезд с благотворительного вечера — в галерее «Газеты.Ru».
Met Gala 2021: как это было
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