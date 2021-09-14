14 сентября 2021, 11:11 Фоторепортажи Met Gala 2021: как это было

Минувшей ночью, 13 сентября, прошел бал Института костюма Met Gala. На этот раз он был посвящен американской моде и приурочен к соответствующей выставке в музее Метрополитен «В Америке: Антология моды».



В числе приглашенных были звезды А-листа: Кендалл Дженнер, Шэрон Стоун, Джиджи Хадид, Ким Кардашьян, Рианна, A$AP Rocky и другие. На дорожке не хватало только Кайли Дженнер и Беллы Хадид, которые, как правило, такие мероприятия не пропускают.



Ведущими вечера выступили Аманда Горман, Билли Айлиш, Тимоти Шаламе и Наоми Осака. Почетным председателем Met Gala была бессменная Анна Винтур, глава Instagram Адам Моссери и дизайнер Том Форд.



Образы звезд с благотворительного вечера — в галерее «Газеты.Ru».

close Модель Кара Делевинь, рэпер Lil Nas X и актриса Хантер Шафер на Met Gala 2021 Ким Кардашьян на Met Gala 2021 Анна Винтур на Met Gala 2021 Джиджи Хадид на Met Gala 2021 A$AP Rocky и Рианна на Met Gala 2021 Билли Айлиш на Met Gala 2021 Grimes на Met Gala 2021 Кристен Стюарт на Met Gala 2021 Меган Фокс на Met Gala 2021 Дебби Харри на Met Gala 2021 Дженифер Лопес на Met Gala 2021 Кендалл Дженнер на Met Gala 2021 Донателла Версаче на Met Gala 2021 Зои Кравиц на Met Gala 2021 Кара Делевинь на Met Gala 2021 Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц на Met Gala 2021 Аманда Горман на Met Gala 2021 Джастин Бибер и Хэйли Бибер на Met Gala 2021 Джеймс Корден с женой Джулией Кери на Met Gala 2021 Мейси Уильямс на Met Gala 2021 Рэпер Lil Nas X на Met Gala 2021 Мария Шарапова и Александр Гликс на Met Gala 2021 Эллиот Пейдж на Met Gala 2021 Ирина Шейк на Met Gala 2021 Серена Уильямс на Met Gala 2021 Сиара на Met Gala 2021 Шерон Стоун на Met Gala 2021 Лили-Роуз Депп на Met Gala 2021 Кайя Гербер на Met Gala 2021

