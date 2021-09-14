Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #События в Афганистане #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Дженнифер Энистон ответила на слухи о романе с Дэвидом Швиммером 12:29
В Кремле пояснили, почему встреча Путина с Асадом не анонсировалась 12:28
В Кремле отказались комментировать возможный уход Google из России 12:27
Черчесов оценил шансы «Зенита» против «Челси» и... 12:26
В Кремле раскрыли подробности самоизоляции Путина 12:26
Подчиненный Казанцева рассказал о строгости покойного генерала 12:24
Зоологи приучили коров к туалету ради экологии 12:22
Тысяча афганцев получили разрешительные документы на въезд в Россию 12:18
Украинский спортсмен прокомментировал информацию о возможной смене гражданства 12:17
Россия резко увеличила поставки газа в Европу 12:07
Фоторепортажи

Met Gala 2021: как это было

Минувшей ночью, 13 сентября, прошел бал Института костюма Met Gala. На этот раз он был посвящен американской моде и приурочен к соответствующей выставке в музее Метрополитен «В Америке: Антология моды».

В числе приглашенных были звезды А-листа: Кендалл Дженнер, Шэрон Стоун, Джиджи Хадид, Ким Кардашьян, Рианна, A$AP Rocky и другие. На дорожке не хватало только Кайли Дженнер и Беллы Хадид, которые, как правило, такие мероприятия не пропускают.

Ведущими вечера выступили Аманда Горман, Билли Айлиш, Тимоти Шаламе и Наоми Осака. Почетным председателем Met Gala была бессменная Анна Винтур, глава Instagram Адам Моссери и дизайнер Том Форд.

Образы звезд с благотворительного вечера — в галерее «Газеты.Ru».
Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
Путин самоизолировался из-за больных COVID-19 в его окружении
«Профессор в военном деле»
Ушел из жизни экс-командующий группировкой войск на Северном Кавказе генерал Казанцев
О чем говорили президенты России и Сирии в Москве
Путин провел встречу с Асадом
Россия резко увеличила поставки газа в Европу
Губернатор Подмосковья распорядился закрыть общежитие для мигрантов в Сергиевом Посаде
В России выявлено 17 837 новых случаев коронавируса
«Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект об отмене обязательного техосмотра
Новости и материалы
Дженнифер Энистон ответила на слухи о романе с Дэвидом Швиммером
В Кремле пояснили, почему встреча Путина с Асадом не анонсировалась
В Кремле отказались комментировать возможный уход Google из России
Черчесов оценил шансы «Зенита» против «Челси» и «Ювентуса» в ЛЧ
В Кремле раскрыли подробности самоизоляции Путина
Подчиненный Казанцева рассказал о строгости покойного генерала
Зоологи приучили коров к туалету ради экологии
Тысяча афганцев получили разрешительные документы на въезд в Россию
Украинский спортсмен прокомментировал информацию о возможной смене гражданства
Более 60% молодых людей в мире испытывают «климатическую» тревогу
Астрономы предсказали появление в 2037 году ранее наблюдавшейся сверхновой
Экономист рассказал, получится ли предоставить россиянам выходные после прививки
В Госдуме раскритиковали невыдачу Ласицкене визы США для участия в соревнованиях
Австрия отказалась принимать беженцев из Афганистана
Twitter отказался удалять пост Ники Минаж о связи между вакцинами и импотенцией
Финляндия начала выдавать больше виз россиянам
В Белоруссии решили поставить западных политиков «на свое место»
Друзья арестованного Хованского собирают деньги для его семьи
Все новости
Общагу будут закрывать: чего добился народный сход в Бужаниново
СК сообщил о задержании двоих из трех подозреваемых в убийстве пенсионерки мигрантов
Штрафы в корзину: Генпрокуратура пришла к владельцам дорожных камер
Автомобилистам списали 4,5 млн штрафов за нарушения ПДД
Управляемый дефицит: почему цена газа бьет рекорды и когда это кончится
Газ в Европе будет дорогим всю зиму
«Воин на защите России», «обер-вешатель»: к чему привела смерть Столыпина
110 лет назад был смертельно ранен Петр Столыпин
«Постоянный стресс»: почему пациенты с АтД оказались в тени
В России надо создать единый регистр пациентов с атопическим дерматитом, считает врач
Все беглецы из изолятора в Истре пойманы
Сбежавшего из подмосковного ИВС Александра Мавриди задержали в Москве
Умер герой чеченской войны генерал Казанцев
«Люди говорят, что сожгут к чертовой матери эту общагу»
Жители подмосковного села собрались на сход, требуя наказать убийц женщины
«Он же ребенок наркоманов»
СК завел дело из-за видео с привязанным в больнице к стулу трехлетним детдомовцем
«Морила голодом и сажала на цепь за воровство еды из холодильника»
Суд арестовал петербурженку, державшую детей на цепи
В Испанию разрешили летать. Но туристов туда не пустят
Россия возобновит авиасообщение с Испанией и еще тремя странами с 21 сентября
РПП, тюрьма и зумеры: три новых российских сериала, которых стоит дождаться
Что интересного показали на фестивале телесериалов «Пилот» в Иванове
Для избранных: Mercedes-Benz и BMW взвинтят цены
Немецкие автокомпании намеренно ограничат продажи автомобилей
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях