Без оливковой ветви: принц Гарри не собирается мириться с братом

Принц Гарри прилетел в Великобританию, чтобы 1 июля вместе с братом принять участие в церемонии открытия памятника своей матери – в этот день ей исполнилось бы 60 лет. Его визит стремительно породил разговоры о том, что обстановка в королевской семье станет еще более напряженной. СМИ открывают все новые детали апрельской поездки герцога Сассекского в Великобританию, говорящие о том, что с братом он отношения не наладил.

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Обсуждать новый виток напряженности в отношениях двух принцев СМИ начали после того, как во второй половине июня Times опубликовали обновленный отрывок из книги королевского биографа Роберта Лэйси «Битва братьев» — она была написана в 2020 году, но автор продолжает следить за развитием отношений двух сыновей принца Чарльза и добавлять в свое произведение новые главы.

Согласно новым данным, полученным биографом и консультантом сериала «Корона», отношения принца Уильяма и принца Гарри обострились в октябре 2018 года. Тогда один из старших сотрудников штата Кенсингтонского дворца, работавший на герцогов Кембриджских и Сассекских, пожаловался на травлю со стороны Меган Маркл. Уильям попытался обсудить с братом эту проблему, однако это закончилось «яростной и горькой» ссорой. После этого принц Гарри и Меган Маркл, которые до этого делили один штат сотрудников в Кенсингтонском дворце, объявили, что у них будет свой отдельный офис.

В новом отрывке книги Роберт Лэйси успел проанализировать и недавние события – а именно, приезд принца Гарри на похороны деда, герцога Эдинбургского, в апреле 2021 года. Он напомнил, что в траурной процессии братья шли раздельно – между ними находился их кузен Питер Филлипс. И это было сделано намеренно.

«Уильям и его бабушка вместе обсудили, что в нынешних обстоятельствах он, вероятно, не сможет идти спокойно рядом с Гарри за гробом своего деда, как будто все как прежде», — пишет Роберт Лэйси. По его словам, поставить между братьями Питера Филлипса решили не случайно – он уже выполнял роль «буфера» на пасхальной службе в апреле 2019 года, после того, как было объявлено, что герцоги Кембриджские и Сассекские будут вести дела по отдельности.

На похоронах в апреле у многих возникло ощущение, что у братьев появилось желание примириться – после похорон Гарри и Уильям некоторое время шли вместе, будто бы ведя диалог. Однако Роберт Лэйси развеивает эти представления. Он пишет, что принц Уильям и Кейт Миддлтон «сказали друзьям, что они не видят смысла разговаривать с Гарри, потому что любой разговор по существу мгновенно дойдет до Меган и будет слит через Опру или другое щупальце сети Сассексов».

В своей колонке для Daily Mail биограф был еще категоричнее. «Казалось, начали проявляться какие-то мелкие шажки к примирению... Но эти надежды были разбиты через несколько минут, как только братья скрылись за дверями замка и из поля зрения камер. Они снова начали переругиваться», — написал Роберт Лэйси.

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На открытии памятника принцессе Диане, как предполагают источники, близкие к принцам, будет то же самое. «Ни один из них не будет предлагать оливковую ветвь, — сказал друг Уильяма и Гарри Times. – Боюсь, будет то же самое, что и на похоронах принца Филиппа, кивок в знак приветствия – и все».

Об этом же говорил и иcточник газеты The Telegraph. «Конечно, на мероприятии они примут бравый вид, как это было на похоронах герцога Эдинбургского, — сказал он. – Они оба знают, что это событие посвящено не им, а покойной принцессе». Однако он добавил, что за два дня ничто не будет «прощено и забыто». Как отмечают британские СМИ, Уильям серьезно зол на брата за интервью Опре Уинфри, в котором Меган Маркл пожаловалась на расизм в королевской семье и на то, что перед свадьбой она плакала из-за поведения Кейт Миддлтон. «Это и отчаяние, и гнев», — описал чувства старшего из братьев источник Times.

В апреле принц Гарри встречался с друзьями – но на этой вечеринке отсутствовал принц Уильям, выяснили Daily Mail. Как сообщил собеседник издания, новая жизнь Гарри не предполагает, что он не будет видеться со старыми приятелями – но исключает общение с родными. Единственные родственники, с которыми герцог Сассекский теперь поддерживает связь – это его кузина принцесса Евгения и ее муж Джек Бруксбэнк, которые поселились теперь в британской резиденции Гарри и Меган, коттедже Фрогмор. Там, кстати, и живет младший сын принцессы Дианы в свой нынешний приезд. Впрочем, предполагается, что визит в Великобританию, как и в апреле, будет кратким.