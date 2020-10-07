История разрыва: как распадалась королевская семья

В Великобритании подводят итоги этого года для королевской семьи: на следующей неделе, 15 октября, в продажу поступит книга историка королевской семьи Роберта Лэйси «Битва братьев: Уильям, Гарри и история семейного переполоха, написанная изнутри». В ней автор, выступавший историческим консультантом для сериала «Корона», подробно излагает историю отношений двух сыновей принца Чарльза и леди Дианы, которые к концу 2020 года практически не разговаривают друг с другом, хотя еще несколько лет назад были очень близки.

Реклама

Основной задачей автора стало показать, как два брата, в совсем юном возрасте пережившие гибель матери и вынужденные жить под вечным присмотром публики и с ненавистью к папарацци в душе, оказались к нынешнему моменту на совершенно разных точках жизненного пути. Уильям, который всегда аккуратно придерживался королевского протокола, готовится рано или поздно стать королем. Гарри, частый герой скандалов, женился на американской телезвезде и через полтора года после роскошной королевской свадьбы уехал жить в Америку с женой и сыном.

Отрывки из книги опубликованы Daily Mail — по ним уже можно видеть, что в ней, как минимум, обосновывается критичное отношение экспертов по жизни британской королевской семьи к герцогам Сассекским.

Как пишет Роберт Лейси, королева Елизавета II всегда питала особенную симпатию к своему внуку Гарри и была рада появлению в его жизни Меган Маркл. Однако со временем поведение пары начало казаться ей «сумасбродным и импульсивным».

И действительно, в их поведении многое не соответствовало традиционным представлениям о членах королевской семьи. Например, источник Роберта Лейси рассказывал, что договариваться с ними было все равно, что вести переговоры с «упертым голливудским адвокатом», поскольку Гарри и Меган требовали гарантий по всем пунктам, как будто обсуждали свой юридический контракт.

Смущало дворец и стремление Гарри и Меган монетизировать свою принадлежность к королевской семье. Несмотря на то, что Виндзоры используют возможность продавать сувенирную продукцию со своей символикой для пополнения королевских фондов, герцоги Сассекские пошли гораздо дальше, в июне 2019 года объявив, что под маркой Sussex Royal будут предлагать «услуги по социальной работе, в частности, организацию и проведение групповой психотерапии, консультирование, услуги по эмоциональной поддержке». Многих смутило, что от имени королевской семьи будут работать психотерапевты.

При этом Гарри и Меган настроили против себя дворец, отказываясь консультироваться со старшими представителями королевской семьи, предпринимая те или иные действия. Например, никто не знал, что они планируют вчинить иски издательским домам News International, Mirror group и Associated Newspapers . «Пара выступила против трех крупнейших британских медиакорпораций, не поговорив перед этим с королевой или принцем Чарльзом».

О том, что герцоги Сассекские планируют отказаться от своих королевских обязанностей, отца и бабушку с дедушкой принц Гарри уведомил за 10 минут до появления официального объявления. Как объясняет Роберт Лейси, шок, который испытали журналисты, узнав об этом вечером 8 января — ничто, по сравнению со «смятением и гневом, который испытывали обитатели королевских резиденций, которым Гарри дал лишь 10 минут».

Историк объясняет, что в тот момент принц Чарльз только приходил в себя после поездки на Ближний восток. Что же касается Елизаветы II и принца Филиппа, то они, как говорят, были просто разбиты этим сообщением.

Правда, к тому моменту и сам принц Гарри чувствовал, что его исключают из семьи. Дело в том, что во время трансляции рождественской речи Елизаветы II телезрители заметили, что на столике рядом с королевой среди портретов членов ее семьи нет снимка Гарри, Меган и новорожденного Арчи Харрисона. «То, что появляется и кто не появляется на столе во время рождественской речи, показывает, кому оказывается предпочтение, а кому — нет», — объяснил историк.

О том, как происходил разрыв принцев Уильяма и Гарри в отрывках книги, которые оказались доступны публике, практически ничего не сказано. Разве что стало известно, что в начале стремительно развивавшихся отношений принца Гарри и Меган Маркл обеспокоенный Уильям решил обратиться к дяде по материнской линии, Чарльзу Спенсеру, чтобы тут умерил пыл его младшего брата. Однако Гарри лишь пришел из-за этого в ярость: ему не понравилось, что Уильям вмешивает в его личные дела родственников.