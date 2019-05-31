Конец четверки: Уильям и Кейт порвут с Гарри и Меган

Герцоги Сассекские собираются сделать еще один шаг к тому, чтобы обрести полную независимость от семьи старшего брата принца Гарри – герцогов Кембриджских принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Как сообщает Mirror, Гарри и Меган намерены отказаться от совместного с ними участия в благотворительной деятельности Королевского фонда. Еще в конце прошлой зимы Великолепная четверка, как назвали журналисты эти две пары, выступала в серии вопросов и ответов о благотворительности на собрании, обещавшем стать ежегодным.

Однако теперь, по данным источников издания, герцоги Сассекские хотят сосредоточиться на собственных проектах и отделиться от родственников.

Братья Уильям и Гарри основали Королевский фонд в 2009-м. Двумя годами позже к ним присоединилась Кейт Миддлтон – после того, как они с Уильямом поженились: она с самого начала стала играть активную роль в деятельности организации. Меган Маркл стала участницей проекта в прошлом году – однако сейчас, по всей видимости, не имеет желания находиться в тени герцогов Кембриджских, имея свои представления о благотворительности.

«У пары было два варианта – оставить все как есть или полностью разойтись», — объяснил источник Mirror. Он добавил, что окончательное решение пока не принято, но все идет к тому, что пути герцогов Кембриджских и Сассекских разойдутся окончательно. «Это не будет сделано быстро – совместные инициативы будут останавливаться постепенно. Отрезать все за ночь не получится», — уточнил источник. В результате пострадают проекты, которым высокий статус придавало именно то, что ими занимаются все четверо – Великолепная четверка.

Когда 28 февраля 2018 года – еще до свадьбы с принцем Гарри – Меган Маркл появилась вместе с женихом, Уильямом и Кейт на организованном впервые форуме Королевского фонда, это было воспринято как добрый знак.

Два принца, дружащие семьями и работающие бок о бок на благо общества создавали идеальную картину согласия и благополучия в семье Виндзоров, которой было достаточно скандалов в последние несколько десятилетий. Казалось, Меган идеально вписалась в коллектив и была с радостью принята.

«Кэтрин, Гарри и я чрезвычайно рады быть здесь этим утром, — сказал принц Уильям, приветствуя собравшихся. – И нам особенно приятно быть на первом мероприятии Королевского фонда вместе с Меган».

Все четверо рассказывали о своих благотворительных проектах, связанных с заботой о детях, сохранении окружающей среды, борьбой с кибербуллингом и поддержкой военнослужащих, особенно получивших инвалидность во время выполнения своего долга.

Фотографии Великолепной четверки облетели весь мир, но журналисты все же спросили ее участников, как им работается вместе и бывают ли у них конфликты. «О, да!», — ответил Уильям. На что Гарри добавил: «Они бывают такими сильными и внезапными. Работать с семьей бывает непросто, конечно. Но мы связаны на всю жизнь».

С того момента, когда принц Гарри заявил, что обе семьи неотделимы друг от друга, прошло чуть больше года – за это время пары сделали целый рад шагов, демонстрировавших, что они стараются разойтись как можно дальше. Герцоги Сассекские приняла решение съехать из Кенсингтонского дворца в отдельный коттедж – теперь они живут в коттедже Фрогмор в Виндзоре, претерпевшем серьезную реконструкцию. Они также развели формально свои дворы: сейчас их делами занимаются разные конторы – офис принца Уильяма и Кейт Миддлтон остался в Кенсингтоне, штат сотрудников принца Гарри и Меган Маркл располагается в Букингемском дворце.

Принц Гарри и Меган Маркл завели и отдельный инстаграм-аккаунт: если раньше их фотографии появлялись наряду со снимками Уильяма и Кейт на ойициальной странице Кенсингтонского дворца, то теперь у них есть отдельный аккаунт sussexroyal, у которого сейчас уже 8,4 млн подписчиков.

По сведениям источников Mirror, сейчас на том, чтобы благотворительные проекты были разведены как можно скорее, настаивают именно герцоги Кембриджские. Уже в марте этого года фонд заявил о реструктуризации своей деятельности.

О том, что семьи полностью расходятся, говорит еще один тревожный признак: как сообщает Mirror, братья Уильям и Гарри давно не встречаются один на один и видятся только на официальных мероприятиях.