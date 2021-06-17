Как страдали «ангелы» Victoria's Secret

Американский бренд Victoria's Secret, специализирующийся на продаже нижнего белья и женской одежды, после череды скандалов объявил о прекращении сотрудничества с супермоделями, которых еще называли «ангелами».

Реклама

Victoria's Secret представил новых лиц бренда, которые, по их мнению, отвечают новым стандартам красоты, а главное могут похвастаться не только формами, но и достижениями.

Среди VS Collective (так теперь называют группу амбассадоров компании) — 35-летняя футболистка и активистка Меган Рапино; 17-летняя американка китайского происхождения и лыжница Эйлин Гу; 29-летняя плюс-сайз модель и правозащитница Палома Эсслер; 38-летняя индийская актриса Приянка Чопра; 49-летняя фотограф Аманда де Кадене; 24-летняя трансгендерная модель Валентина Сампайо и 21-летняя темнокожая модель Адут Акеч.

«Victoria's Secret стремится к тому, чтобы бренд называли международным «защитником» в работе над увеличением прав и свобод женщин», — цитирует The New York Times исполнительного директора компании Мартина Уотерса.

«Когда мир менялся, мы слишком медленно реагировали, — признался он. — Нам нужно было перестать думать о том, чего хотят мужчины, и заняться тем, чего хотят женщины».

А Меган Рапино в беседе с изданием отметила, что Victoria's Secret стал источником «действительно вредного» влияния, которое было «патриархальным и сексистским» — по ее словам, бренд не пытался понять, что такое быть сексуальной, а просто смотрел на женщин через призму мужского восприятия.

по теме

Victoria's Secret постепенно начали менять свою политику с 2018 года после череды неудач из-за отказа работать с трансгендерными и плюс-сайз моделями. Спустя год бренд отменил свое знаменитое ежегодное шоу (оно проходило с 1995 года), где модели с идеальными формами выходили на подиум в расшитых стразами купальниках и конструкциях в форме крыльев, вес которых иногда достигал 14 килограммов. Такое решение приняла компания L Brands, управляющая брендом Victoria's Secret, отметив, что теперь будет искать другие каналы коммуникации с потребителями.

close Evan Agostini/Invision/AP

В разные годы «ангелами» Victoria's Secret были Тайра Бэнкс, Летиция Каста, Хайди Клум, Адриана Лима, Алессандра Амбросио, Изабель Гулар, Эльза Хоск, Джиджи и Белла Хадид, Эльза Хоск, Сара Сампайо, Миранда Керр, Стелла Максвелл, Кендалл Дженнер и многие другие. С 1998 года только «ангелы» удостаивались чести выходить на подиум с крыльями за спиной.

К моделям, выходившим на подиуме, предъявлялись строгие требования — их перечисляло издание The Sun. Рост «ангелов» обязательно должен был быть выше 175 см, талия — не шире 60 см, а грудь и бедра — по 86 см. Кроме того, в организмах девушек не должно было содержаться больше 18% жира, что не совсем здорово — женщинам в возрасте от 20 до 39 лет рекомендуется иметь от 21% до 32% жира.

Тренер моделей Victoria's Secret Дэн Робертс относился к подопечным, как к настоящим спортсменкам, помогая им готовиться к шоу с помощью специально разработанных планов питания и тренировок, писало издание The Sun. Однако они оказывались не слишком полезными для здоровья, по оценке самих моделей. Так, например, Кэмерон Расселл, бывшая участница шоу Victoria's Secret, жаловалась, что у девушек, которые лидировали в рейтинге бренда, были «самые худые бедра, самые блестящие волосы и самая крутая одежда», но «они находились в опасном состоянии для здоровья».

close Global Look Press

Прежде, чем всего на несколько секунд появиться на подиуме, модели месяцами тренировались в спортзале и сидели на строгой диете. В 2011 году в беседе с изданием The Daily Telegraph Адриана Лима призналась, что перед шоу она девять дней пьет протеиновые коктейли, а за 12 часов до шоу не употребляет жидкостей. «Тело настолько высыхает, что можно потерять до 3,5 килограммов», — поясняламодель. После выхода интервью Лимы в сети на нее обрушились с критикой. Но она отметила, что на жесткой диете сидит только перед самим шоу, а не в течение всего года.

Другие модели тоже придерживались серьезных ограничений в процессе подготовки к шоу.

Так, Сара Сампайо за несколько недель до показа тренировалась по пять дней в неделю и отказывалась от любимой пищи — хлеба, макарон и пиццы. В интервью порталу Us Weekly модель рассказывала, что за месяц до показа ест «много курицы, рыбы, фруктов и овощей». А ее коллега Стелла Максвелл делала упор на силовые тренировки и тонизирование тела. Чтобы избавиться от лишней воды в организме, модель ходила в сауну и пила детокс-коктейли.