«Власть — у меня»: как в Victoria's Secret унижали моделей

Американское издание The New York Times, разоблачившее в конце 2017 года голливудского продюсера Харви Вайнштейна, опубликовало новое расследование, связанное с сексуальными домогательствами и неподобающим поведением в отношении женщин. На этот раз в центре внимания издания стал Эд Разек — бывший член совета директоров и автор маркетинговой стратегии Victoria's Secret, покинувший бренд в августе 2019 года.

71-летний «отец» знаменитого шоу, в котором участвовали самые сексуальные модели мира, называвшиеся «ангелами», как выяснило издание, на протяжении многих лет домогался до манекенщиц и сотрудниц компании.

Некоторые эпизоды, описанные работавшим с ними женщинами в интервью с журналистами NYT, позволяют сделать вывод, кто женщины не могли чувствовать себя в безопасности, работая с Эдом Разеком, и боялись разрушить свою карьеру, отказав ему в домогательствах.

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Так, например, Алисса Миллер, модель, время от времени сотрудничавшая со знаменитым бельевым брендом, описывала Эда Разека как «токсично маскулинного». По ее словам, он демонстрировал моделям, что вся власть сосредоточена в его руках.

«Власть – у меня. Я могу сделать тебя или разрушить тебя», — такое сообщение, по оценке Миллер, транслировал Разек в общении с моделями. Во время кастинга он мог потребовать у манекенщицы, одетой только в бюстгальтер и трусики, ее личный номер телефона. Некоторые девушки, которых интервьюировало NYT рассказали, что он приглашал их сесть к нему на колени и поужинать с ними в приватной обстановке.

Одной из девушек, переживших домогательства Разека, была модель Энди Мьюз.

Манекенщица рассказала, что в 2007 году в возрасте 19 лет, когда она уже два года принимала участие в шоу Victoria's Secret, выходя на подиум в образе сексуального «ангела» с крыльями, девушка получила приглашение на обед с директором по маркетингу Эдом Разеком.

И обрадовалась возможности укрепить профессиональный контакт с влиятельным деятелем индустрии моды.

Эд Разек встретил модель на машине с водителем — по дороге в ресторан он попытался ее поцеловать, но девушка отвергла эту попытку. После этого директор по маркетингу Victoria's Secret начал заваливать Энди Мьюз электронными письмами с разнообразными предложениями — например, просил ее помочь ему выбрать дом в Доминиканской республике, где они могли бы жить вместе со словами «Мне нужно найти сексуальное место, куда я тебя отвезу». Когда Разек еще раз пригласил девушку на ужин, она отказалась. В следующем, 2008 году, она не получила приглашение участвовать в шоу Victoria's Secret.

Люди, которые проводили кастинги вместе с Эдом Разеком, нашли много причин, чтобы пожаловаться журналистам NYT на его поведение. В 2018 году во время примерки белья — в ней участвовала супермодель Белла Хадид — он предлагал присутствовавшим «забыть про трусики» и задавался вопросом, позволит ли Белле Хадид телекомпания, транслировавшая шоу, пройти по подиуму с «этими идеальными сисечками». На той же примерке, по словам троих свидетелей, оно положил модели руку в область паха.

Сейчас в распоряжении издания есть документ, свидетельствующий о том, что отдел кадров Victoria's Secret получал жалобы на неподобающее поведение Разека – сомнительные комментарии и интимные прикосновения. При этом ранил он сотрудниц не только сексуальными домогательствами – например, бывшая сотрудница отдела по связям с общественностью Кейси Кроу Тейлор была глубоко возмущена, когда в 2015 году он на банкете для сотрудников, глядя при всех в ее пустую пока еще тарелку, громко потребовал, чтобы она не вздумала брать хлеб или пасту. Девушка, которая при росте 155 см весит 63 кг, в слезах бежала в туалет и уволилась через несколько недель. Реакции со стороны отдела кадров на ее жалобу так и не последовало.

По словам Кейси Кроу Тейлор, самым неприятным во всем этом было то, что грубые комментарии Эда Разека, его высокомерное отношение и неподобающее поведение воспринимались в компании как нечто само собой разумеющееся.

«Все только высмеивали абьюз и считали его нормальным, — сказала она The New York Times. – Это было похоже на промывание мозгов. И каждого, кто пытался что-нибудь с этим сделать, не просто игнорировали. Он был наказан».

Расследование NYT опубликовано в довольно сложный для Victoria's Secret момент. Дело в том, что бренд давно критикуют за то, что его маркетинговая стратегия до сих пор строится на превращении женщины в сексуальный объект — в результате он теряет покупателей, закрывает магазины, которые в 2020 году выглядят крайне старомодно, его акции упали на 75% по сравнению с 2015 годом, когда их цена была на пике.

Череда неприятностей преследует бренд. В 2018 году Эда Разека раскритиковали за то, что он публично заявил: Victoria's Secret не заинтересован в том, чтобы в его шоу участвовали модели размера плюс или трансгендеры — в индустрии как раз разгорелась борьба за разнообразие моделей, представленных на подиуме, так что высказывание Разека оказалось скандальным.

В 2019 году в США было возобновлено расследование в отношении финансиста Джеффри Эпштейна, который в августе был найден мертвым в тюремной камере — его обвиняли в растлении несовершеннолетних девушек и принуждении их к проституции. На протяжении многих лет Эпштейн близко дружил с основателем группы компаний L Brands, владеющей Victoria's Secret, Лесли Векснером, и занимался его финансами: 81-летнему Векснеру пришлось потратить немало сил на то, чтобы убедить общественность – он не знал о том, что Эпштейн заставлял девочек заниматься сексом с богатыми влиятельными мужчинами.

В прошлом году шоу Victoria's Secret, которое ежегодно проходило на протяжении почти 30 лет, было отменено. На днях издание WSJ сообщило, что Лесли Векснер планирует покинуть пост главы L Brands. Victoria's Secret, на протяжении нескольких десятков лет заставлявшие женщин стесняться собственного тела и в попытке стать похожими на «ангелов» — Алессандру Амбросио, Миранду Керр, Ирину Шейк и других — покупать визуально увеличивающие грудь бюстгальтеры, уходят в прошлое. Расследование NYT, скорее всего, ускорит смерть бренда, но она будет естественной: в 2020 году его маркетинговая стратегия больше не работает.