«Достойно осуждения»: Victoria's Secret против активисток

Более 100 моделей подписали открытое письмо к исполнительному директору бельевого бренда Victoria's Secret Джону Мехасу с призывом предпринять, наконец, конкретные шаги для борьбы с культурой пренебрежительного и потребительского отношения к женщинам, развивавшейся в компании на протяжении многих лет.

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Обращение, созданное благотворительной организацией «Модельный альянс», — это еще одна попытка организации, созданной, чтобы оберегать самых незащищенных работниц модной индустрии от посягательств на их достоинство, достучаться до руководства знаменитой марки белья, которое пока что не откликается на призывы.

Поводом для него послужила статья «Ангелы в аду: культура женоненавистничества в Victoria's Secret», опубликованная в The New York Times 1 февраля — подробное расследование действий директора по маркетингу Victoria's Secret Эда Разека, которым не противостоял основатель головной компании L Brands Лесли Векснер, показало, что ушедший в прошлом году в отставку Разек регулярно допускал неподобающие действия и унизительные комментарии в отношении моделей и сотрудниц компании.

В своем письме авторы говорят, что расследование NYT демонстрирует, что практика унижения женщин еще более укоренена в компании, чем казалось раньше: Эд Разек позволял себе трогать моделей за интимные места и оскорблять сотрудниц, а штатный фотограф настаивал, чтобы они позировали обнаженными и использовал потом эти снимки в коммерческих целях без согласия девушек.

«Все это вызывает глубокое беспокойство, но не удивляет, поскольку такие случаи в нашей индустрии имеют место быть повсюду, — говорится в письме «Модельного альянса». — Однако возмездие, которое настигало в Victoria's Secret всех, кто пытался нарушить молчание, достойно осуждения».

Организация, защищающая моделей, давно пытается добиться от руководства Victoria's Secret, чтобы оно согласилось сотрудничать. Однако пока что эти попытки ни к чем не приводили. Как заявила изданию Business Insider Сара Зифф, модель, основавшая альянс в 2012 году, разговоры о борьбе с харассментом и унижением моделей ведутся с верхушкой L Brands уже несколько месяцев, но пока что безуспешны.

«Нас и пугает, и очень беспокоит то, что Victoria's Secret и L Brands до сих пор не воспринимают всерьез то, что модели волнуются о своей безопасности», — призналась она изданию. «Модельный альянс» требует, чтобы Victoria's Secret присоединились к его программе Respect («Уважение»), участники которой выполняют список условий, направленных на защиту моделей во время работы. Однако бельевой бренд отказывается.

В своем комментарии Business Insider представители L Brands заявили, что сами занимаются безопасностью девушек. «Мы абсолютно разделяем общие цели с «Модельным альянсом», обеспечивая безопасность и благополучие моделей. У нас есть четкие «Инструкции для фотосъемки», предусматривающие обучение и контроль, которые мы ввели в мае 2019 года – в них отражаются элементы программы Respect и других. Мы гордимся прогрессом, которого достигли, и сохраняем приверженность дальнейшему улучшению. Мы всегда открыты к сотрудничеству с теми, кто старается привнести изменения к лучшему в пашу индустрию», — говорится в официальном заявлении компании.

Модельный альянс — своеобразный профсоюз моделей, действующий с 2012 года. В его попечительский совет вошли актриса Милла Йовович и модели Коко Роша, Шалом Харлоу и Карен Элсон. Они начали с того, что добились защиты прав детей-моделей в штате Нью-Йорк в 2013 году. Беспокоит альянс и здоровье моделей – в 2017 году он опубликовал исследование, которое показало, что у 81,5% девушек в индустрии наблюдается недостаток веса. Программа Respect, направленная на защиту моделей от харассмента, была запущена в 2018 на волне популярности движения #MeToo.