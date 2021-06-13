Чай втроем: Джо и Джилл Байден приехали в гости к Елизавете II

Королева Великобритании Елизавета II приняла в Виндзорском дворце президента США Джо Байдена и его супругу Джилл Байден — встреча прошла по окончании саммита «Большой семерки». Глава Белого дома и его жена прибыли в гости к Елизавете II на послеполуденный чай — королева встретила их на террасе Виндзорского замка во внутреннем дворе.

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Встреча началась с церемониальных действий — перед первыми лицами двух государств прошествовал почетный караул, представленный Первым батальоном Гренадерской гвардии. Военнослужащие отдали королевский салют, вслед за чем прозвучал гимн США. Джо Байден, приехавший к королеве в солнцезащитных очках, проинспектировал войска в сопровождении командующего офицера Почетной гвардии майора Джеймса Тейлора и генерал-майора Кристофера Гики. До 2017 года глав государств при прохождении войск сопровождал герцог Эдинбургский Филипп, однако уйдя на пенсию в возрасте 96 лет, он отказался, помимо прочего, и от этой обязанности.

После почетного караула Елизавета II, Джо Баден и его супруга Джилл удалились на чай втроем во внутренние покои замка.

Джо Байден уже встречался с Елизаветой II во время этой поездки — 11 июня он присутствовал на приеме, который давала королева Великобритании для участников саммита «Большой семерки», в эко-парке «Проект Эдем» в Корнуолле. Тогда президент США нарушил королевский протокол, прибыв позже всех Виндзоров, включая Елизавету II — в то время как по правилам члены королевской семьи появляются на подобных мероприятиях последними. Однако на этот неловкий момент Елизавета II не обратила внимания, сохранив приветливый вид.

О том, как президент США будет обходиться с королевским протоколом, американские СМИ беспокоились до его встречи с королевой. «Для Байдена придерживаться протокола будет одной из главных задач», — писало издание Politico.

Дело в том, что американские лидеры уже не раз попадали в неловкие ситуации при встрече с британской королевой.

Так, в 2019 году президент Дональд Трамп во время торжественного обеда в Букингемском дворце, произнося тост, коснулся спины Елизаветы II, хотя королевских особ трогать запрещено. За год до того главу Белого дома раскритиковали за то, что во время визита к королеве он шел впереди нее, а принимая почетный караул, повернулся к ней спиной.

В 2009 году одну из ошибок Трампа совершила Мишель Обама, которая тогда выполняла роль первой леди США. Во время беседы с Елизаветой II она приобняла ее за спину на приеме в честь лидеров «Большой двадцатки».

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В 2007 году президент Джордж Буш-младший в присутствии королевы Елизаветы II допустил оговорку, говоря, что США «отпраздновали свое двухсотлетие в 17…», после чего поправился и сказал «в 1976 году». «Она бросила на меня такой взгляд, какой только мать может бросить на ребенка», — цитирует его воспоминания Politico.

С Елизаветой II Джо Байден ранее встречался в 1982 году — в то время он занимал пост сенатора от штата Дэлавэр. Теперь он стал 13-м президентом США, с которым общалась королева. Как рассказывает CNN, перед первой встречей с британской королевой 39 лет назад сенатор Байден, ирландец по происхождению и католик по вероисповеданию, получил совет от матери: «Не кланяйся ей». О том, как прошла встреча тогда, сейчас ничего не известно, но сегодня, 13 июня, президент США действительно поклона британскому монарху не отдал.

С 1951 года, когда еще будучи принцессой Елизавета встретилась с президентом США Гарри Трумэном, она лично общалась со всеми американскими президентами, за исключением Линдона Джонсона, который был главой государства с 1963 по 1969 год.