Прощай, оружие: как подружились принц Гарри и Джилл Байден

После инаугурации нового президента США 20 января у принца Гарри, живущего там сейчас в качестве экспата, появятся чрезвычайно влиятельные друзья: 36-летний внук британской королевы много лет поддерживает дружеские отношения с 69-летней Джилл Байден, которая вот-вот станет первой леди страны.

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Как вспомнили американские СМИ еще в ноябре прошлого года, принц Гарри близко сошелся с Джилл Байден еще в 2012 году во время своего визита в США — и с тех пор регулярно общается с ней, объединенный общими интересами. Тогда внук Елизаветы II и супруга вице-президента Джо Байдена познакомились на приеме в посольстве Великобритании в США и быстро нашли общий язык: принц Гарри отслужил 10 лет в британской армии и провел несколько лет в Афганистане, пасынок Джилл Байден, Бо Байден, был военнослужащим армии США в Ираке — эти факты стали началом прекрасной дружбы.

В мае 2013 года принц Гарри выполнял в США свои королевские обязанности: во время недельной поездки он посещал мероприятия, на которых знакомил американцев со своей страной, отдавал дань памяти погибшим военнослужащим, общался с теми, кто был ранен на военной службе, и с официальными лицами США. Одним из таких мероприятий стал прием в Белом доме, организованный первой и второй леди США — Мишель Обамой и Джилл Байден.

«Что ж, сюрприз!» — так, по сообщению USA Today представила тогда Мишель Обама британского принца приглашенным в президентскую резиденцию матерям военнослужащих США и их детям. Как писала пресса, от обаяния принца Гарри приходили в восторг все.

Того визита принца Гарри ждали в США с опаской — в 2012-м, будучи в США, он оказался в центре скандала, когда папарацци сняли его в Лас-Вегасе играющим в бильярд обнаженным. Губернатор Нью-Джерси Крис Кристи, который организовывал для принца тур по территориям, пострадавшим от урагана «Сэнди», обещал, что никаких скандалов не будет. «Поверьте, никто не будет раздеваться догола, если я провожу целый день с принцем Гарри. Принц сказал, что он просит прощения за свое поведение тогда. Многие молодые люди совершают ошибки», — говорил он журналу «Hello!».

И действительно, та поездка в США для принца Гарри оказалась, скорее, знакомством с вооруженными силами США. Он посещал выставку, посвященную очистке минных полей в разных точках планеты, в компании сенатора Джона Маккейна, позже отозвавшегося о принце как об очаровательном молодом человеке, которого искренне интересует разминирование полей. Отдал память погибшим на военном кладбище в Арлингтоне. Побывал в Колорадо на встрече с ветеранами.

Prince Harry watches basketball at the Invictus Games alongside Jill Biden http://t.co/SPMr2muryU pic.twitter.com/yhMDPs5wwZ — Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) September 13, 2014

В 2014 году Джилл Байден нанесла визит в Лондон на матч «Игр непокоренных» — этот спортивный проект инициировал тогда принц Гарри для ветеранов войн, получивших на службе инвалидность. Фотографы запечатлели, как внук Елизаветы II и вторая леди США шутят и смеются.

Позже, когда в 2016 году принц Гарри прилетел в США на «Игры непокоренных», и Джилл Байден тоже отправилась на матч, ее супруг Джо Байден пошутил, что его «немного беспокоит» дружба его жены с членом королевской семьи Великобритании: «Джилл ездила в Лондон на прошлые игры. Она провела до черта времени с принцем Гарри».

Однако и вице-президент стал активно поддерживать спортивные соревнования для бывших военнослужащих, получивших увечья: в 2017 году в Торонто, когда на «Играх непокоренных» впервые появилась невеста принца Гарри Меган Маркл, Джо и Джилл Байден тоже были там. Равно как и Барак и Мишель Обама.