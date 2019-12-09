«Что большое, то и красивое»: каких котов выбирает Россия

Самой популярной породой кошек в уходящем году назвали мейн-куна: президент Международной фелинологической ассоциации Елена Шевченко считает, что эти крупные животные, достигающие одного метра в длину, пользуются любовью у россиян из-за своих размеров. «Это очень большая порода, а для русского человека — что большое, то и красивое», — сказала она агентству городских новостей «Москва».

По словам Шевченко, весьма популярны у россиян также британские и ориентальные кошки.

«По-прежнему очень популярны британцы, потому что они очень похожи на плюшевых мишек, еще у них короткая шерсть, и за ней легко ухаживать, — рассказала эксперт-фелинолог. — Популярна также экзотическая порода - ориенталы. Это очень стройные, длинные и элегантные кошки. Ориенталы очень интеллектуальные, так как они прекрасно могут исполнять команду «апорт», очень любят общаться».

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Проявляют интерес россияне и к кошкам новых пород. «Например, некоторыми организациями признаны кошки у которых пять-шесть пальцев на лапах — полидакты. Еще есть кошки, у которых коротенькие ножки — манчкины», — рассказала Елена Шевченко. Кстати, на полидактов те, кто будет в США, могут полюбоваться в доме-музее Эрнеста Хемингуэя — там живет от 40 до 50 шестипалых потомков кошки писателя по имени Белоснежка, которую он получил в подарок в 30-е годы еще котенком. Таких шестипалых животных, как считалось, уважали моряки – они верили, что эти создания приносят удачу.

Точного рейтинга популярности кошачьих пород в России не существует. Если президент МФА отдала первое место мейн-кунам, то другие опросы показывают иные результаты. В середине этого года по случаю Всемирного дня кошек, отмечаемого 8 августа, свой опрос провела компания Mail.ru Group – его результаты показали, что самой большой популярностью в России пользуются беспородные кошки, их завели 55% опрошенных. Далее следуют британские кошки (11%), шотландские (8%), и только следом идут мейн-куны и сибирские коты (по 3%).

Авторы опроса так же выяснили, что больше всего заводят кошек в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Челябинске и Екатеринбурге.

В 2018 году СМИ узнали о самых популярных породах от экспертов Ассамблеи профессиональных клубов любителей кошек. Как рассказали они агентству «Москва», больше всего тогда россияне проявляли интерес к кошкам породы священная бирма, или бирманским. «Тот, кто влюбился в эту породу кошек, останется с ней навсегда», — рассказали в Ассамблее агентству.

Как сообщали любители кошек, котята этой породы довольно дорогие. Но животные это действительно весьма привлекательны — густая полудлинная шерсть, колор-пойнтовый окрас, напоминающий о сиамских кошках, белые «перчатки» на лапах и голубые глаза на темной мордочке выглядят чрезвычайно эффектно.

Следом за бирманскими кошками, как сообщали в Ассамблее, по популярности шли мейн-куны, скоттиш-фолды и канадские сфинксы.

В 2017 году о популярных породах агентство Nation News спросило директора Музея кошки Санкт-Петербурга Анну Кондратьеву. В составленном ею рейтинге лидировала британская короткошерстная, затем шли бенгальская, сфинкс, невская маскарадная и европейская короткошерстная. Кстати, именно кота породы невская маскарадная подарил президент России Владимир Путин губернатору японской префектуры Акита Норихисе Сатакэ: домашний питомец по кличке Мир поселился в Японии в 2012 году, и с тех пор прекрасно освоился на новой родине.