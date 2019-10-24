Выбора нет: почему мировые лидеры копируют Путина

В соцсетях обсуждают уже второе совпадение, произошедшее во время встреч президента России с зарубежными лидерами.

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Еще во вторник, 22 октября, журналисты кремлевского пула обратили внимание на идентичность костюмов президента России Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана на переговорах в Сочи по урегулированию ситуации на севере Сирии: их одинаковые светло-голубые рубашки, темные костюмы и светло-серые галстуки заставили интернет-пользователей предположить, что таким образом президент Турции выражает уважение к российскому лидеру.

У лидеров России и Турции уже достаточно давно взгляды близки или совпадают. Сегодня они совпали и при выборе цвета костюма, рубашки и галстука pic.twitter.com/hTPoEdCdqT — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 22 октября 2019 г.

Позже, 23 октября — в первый день саммита Россия — Африка — такая же история произошла при встрече Владимира Путина и президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси: на этот раз практически идентичными оказались их черные костюмы, белые рубашки и сливового цвета галстуки в крапинку. «Совпадение? Не думаем», — пошутили в Twitter-аккаунте «Кремлевский пул РИА». Сходство цветов галстуков отметил и сам Путин. «Господин президент, вы очень модный человек», — сказал на это ас-Сиси.

Наблюдатели уже сделали далеко идущие выводы о том, что подобные совпадения свидетельствуют о лояльности зарубежных лидеров к президенту России, однако сказать с полной уверенностью, что это говорит о дипломатических успехах России, конечно, нельзя.

Зато можно оценить реакцию интернет-пользователей на одинаковые костюмы российского президента и его турецкого и египетского коллег и напомнить о других подобных случаях.

Коли навть дрескод символзу днсть позицй стратегчних партнерв pic.twitter.com/1SfcwRAAYW — Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 26 сентября 2018 г.

В сентября 2018 года пользователи соцсетей высмеяли тогдашнего президента Украины Петра Порошенко — они обратили внимание на его фотографию с Дональдом Трампом, сделанную во время Генассамблеи ООН. На ней президенты двух стран оказались в одинаковых черных костюмах, белых рубашках и красных галстуках. Эффект усиливался черными платьями их жен, но по крайней мере их фасоны и оттенки цвета не совпадали.

В Twitter в адрес Порошенко посыпались далеко не лестные комментарии — пользователи называли его «жалким ничтожеством», говорили, что ему остается только фотографироваться, предполагали, что он готов «нагнуться» перед Трампом и «почуял бабло». «Украину еще в мире так не позорил», — сетовали в соцсети. Причиной резкой реакции стала, вероятно, непопулярность президента в родной стране — социологические исследования сентября 2018 года показывали, что если бы выборы проводились в тот момент, то больше украинцев проголосовали бы за Юлию Тимошенко (от 10,6% до 19,3% по разным опросам, за президента — от 6,5% до 11,9).

Этот случай совпадения костюмов, пожалуй, стал наиболее известным, но были и другие. В ноябре прошлого года, когда президент Абхазии Рауль Хаджимба приехал в Сочи на встречу с Владимиром Путиным в его резиденцию «Бочаров ручей», он тоже оказался в галстуке, практически идентичном тому, что был на российском лидере — сером в крапинку. Далеко идущих выводов из этого совпадения никто делать не стал — это сходство даже не стали отмечать в крупных изданиях. Однако и сама встреча не была судьбоносной, по крайней мере, о важных решениях, принятых на ней, не сообщалось.

Когда в 2016 году в одинаковых костюмах на одной из встреч оказались лидеры Сербии и Косово, интернет не сделал вывод о том, что это сулит потепление отношениям двух стран, одна из которых не хотела отпускать вторую.

Скорее всего, тот факт, что президент Сербии Томислав Николич и глава Косово Хашим Тачи появились на встрече лидеров стран — участниц процесса сотрудничества в юго-восточной Европе, проходившей в Болгарии, в одинаковых серых костюмах, светло-голубых рубашках и лавандовых галстуках, был действительно совпадением. И на фотографии со встречи было видно, что лидеры не слишком довольны тем, что находятся рядом.

Сходство одежды политиков-мужчин легко объяснить отсутствием большого выбора, предусмотренным протоколом. Черный, темно-серый или темно-синий костюм на формальном мероприятии может дополняться белой или светло-голубой рубашкой, а галстук выбирают либо серого цвета, либо одного из оттенков красного и синего (к которым относятся и вариации фиолетового). Даже зеленый галстук оказывается чем-то необычным. Что же касается узоров, то и здесь выбор далеко не простирается — полоска, крапинка, мелкий горох подойдут, но это все, на что может рассчитывать политик.

У женщин выбор более широк, поэтому с ними подобные конфузы случаются куда реже. Но и они имеют место. В июле прошлого года на саммите НАТО в неудобном положении оказались премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и канцлер Германии Ангела Меркель: они появились на публике в костюмах одинакового оттенка «королевский синий». На конфуз не обратил внимания никто, кроме журналистов, не пощадивших чувства женщин, которые ненавидят ходить в одинаковой одежде.