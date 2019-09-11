Долгий путь к Богомолову: что изменилось в Ксении Собчак

Телеведущая Ксения Собчак стала героиней обложки российского издания Tatler. Глянцевый журнал о жизни богатых заставил ее приоткрыть завесу тайны над сенсационным романом с режиссером Константином Богомоловым, который покончил с трогательным и крепким, как казалось, браком с Максимом Виторганом.

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В интервью журналистка призналась, что новый возлюбленный – совершенно не походит ни на кого из ее предыдущих мужчин. По словам Собчак, в этих отношениях она изменилась: если раньше ей хотелось, чтобы партнер выполнял роль отца, то теперь он вдохновляет, не указывая, что делать.

Ксения также рассказала, что Богомолов — не тот, кем кажется на первый взгляд. По словам звезды, многие воспринимают режиссера как дьявольскую личность и расчетливого циника, но на самом деле он очень эмоциональный.

По словам звезды, ее будущий муж полностью отражает ее саму – у них одинаковая энергетика. Однако он многими качествами превосходит ее: Собчак говорит, что ее будущий муж – гений, работы которого вызывают трепет.

Рассказала она и о том, как развивались отношения: оказалось, что в начале романа Собчак старалась контролировать свои чувства, однако стало только хуже — она отметила, что это один из самых сложных периодов в ее жизни. Однако ей пришлось признаться мужу. «Он знал обо всем очень давно», — заметила она.

Сам Константин довольно сухо прокомментировал свои отношения с телеведущей: «Я люблю этого человека, и для меня отношения с ней предельно серьезны. Все остальное обсуждать не имеет смысла».

Одним из программных заявлений Собчак в рамках интервью, стало высказывание о том, что ее больше не интересует материальное положение возлюбленного. «Решение, что деньги в мужчине не основное, — моя главная победа над собой», — сказала она.

И действительно, раньше рядом с ней почти всегда были состоятельные мужчины. Или хотя бы обладающие весом в обществе. Правда, заканчивались серьезные отношения, как правило, не позже чем через три года после их начала.

Первый роман, открытый для публики, у Собчак был с бизнесменом и владельцем компании «Эко Феникс холдинг», Вячеславом Лейбманом. Они познакомились в 1999 году в одном из ночных заведений Санкт-Петербурга.

Именно тогда Ксения решила поступать в МГИМО — она переехала в столицу, а вместе с ней и Вячеслав. Они были вместе два года – предприниматель осыпал Собчак подарками, — но в ее жизни появился новой мужчина.

Следующий возлюбленный был старше нее на 23 года: бизнесмен Умар Джабраилов долго добивался расположения Ксении, и она ушла от Лейбмана к нему.

Их роман также долго не продлился — масса скандалов сопровождала пару на протяжении их любовной истории. Они расстались, однако дружат до сих пор. «Умар был красавцем, который разбивал сердца; начитанный, образованный человек, еще и богатый, известный. Почему вы отказываете мне в праве в мои 20 лет влюбиться в такого? Он что, жирный плешивый м..к с бородавкой, что вы меня подозреваете в меркантильности? Я жила свою жизнь. Не тенью чужой блестящей жизни, а нелепой, гротескной, но своей. И ни капли об этом не жалею», — рассказывала звезда в своем блоге.

Следующим избранником Собчак стал миллиардер Александр Шустерович. Их отношения закончились спустя три года после неудачной попытки выйти замуж.

В 2005 году на годовщину отношений мужчина сделал ей предложение. Свадьба планировалась грандиозная — сценарий придумывала сама журналистка. Для церемонии сняли целый дворец, планировалась водная прогулка на яхте с алыми парусами до Константиновского дворца. Платье для бракосочетания сшил Валентин Юдашкин.

Девушка делилась своим счастьем со всеми СМИ, однако за неделю до знаменательной даты в разговоре с мамой она сказала, что не станет выходить замуж. После этого она разорвала отношения.

Сбежавшая невеста нашла нового претендента на ее сердце — им стал генеральный директор радиостанции «Серебряный дождь» Дмитрий Савицкий.

Об отношениях c Cавицким Собчак говорила открыто и с гордостью, запугивая конкуренток: «Я хочу, чтобы все девушки знали, что Дима Савицкий — это мой молодой человек. И если не дай бог кого-нибудь с ним увижу, то — я человек экспрессивный – расправа будет жестокой!», — рассказывала она прессе.

Они прожили в гражданском браке два года, а в 2009-м разъехались. По одной из версий, бывший возлюбленный изменил Ксении с моделью Еленой Ляндес.

Затем новой любовью Ксении стал политик Сергей Капков — он был женат и воспитывал двоих детей. В этих отношениях ей было обидно от того, что ее возлюбленный не посещает с ней светские тусовки и не разводится с женой.

Летом 2011 года они расстались — обвинения летели друг в друга через прессу. Однако спустя несколько месяцев пара воссоединилась и политик закатил громкую вечеринку по случаю дня рождения своей половинки. Спустя несколько недель Собчак уходит от Капкова и становится участницей оппозиционного движения, где находит нового возлюбленного, молодого лидера Илью Яшина.

Однако эти отношения закончились для нее вместе с политической борьбой. Ксения начинает встречаться с Максимом Виторганом, а после выходит за него замуж.

Церемония бракосочетания прошла 1 февраля 2013 года, причем оказалась сюрпризом для гостей. Все, кто в тот день явился в кинотеатр «Фитиль», были уверены, что их позвали на премьеру нового фильма с участием Виторгана. Кинопоказ же обернулся свадьбой со всеми сопутствующими, то есть с Ксенией Собчак в платье невесты и фате.

В начале 2019 года Ксения Собчак и Максим Виторган, в браке ставшие родителями сына Платона, официально разошлись. Сделав специальное заявление: «Мы вынуждены прокомментировать публично наши отношения, дабы прекратить все спекуляции на эту тему. Мы довольно давно живем отдельно и каждый своей жизнью. Пока мы жили вместе, мы сохраняли взаимную верность. Мы не делим имущества и, тем более, ребенка, которого продолжаем растить, как любящие его родители.

Спекуляции, о которых говорила пара, были связаны с предполагаемым романом с режиссером Константином Богомоловым, о котором стало известно, как ни старалась телеведущая скрыть отношения. Свадьба влюбленных запланирована на 13 сентября этого года.