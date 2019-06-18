Подаст в суд? Собчак устроила скандал из-за фото с Богомоловым

Ксения Собчак возмутилась действиями редакции российской версии таблоида «Hello!», которая опубликовала на обложке своего печатного издания фотографию, на которой она запечатлена вместе с режиссером Константином Богомоловым на красной ковровой дорожке «Кинотавра». Основной претензией Собчак стало то, что журнал не спросил разрешения на публикацию снимка, о чем она публично заявила в комментариях под постом «Hello!» в инстаграме.

Помимо Собчак и Богомолова на обложке с выносом «Пары «Кинотавра» присутствовали фото Федора Бондарчука и Паулины Андреевой, а также Алексея Киселева и Маруси Фоминой, но остальные герои светской хроники не высказали недовольство.

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Под фотографией в социальных сетях Ксения заметила: «Вообще, мне всегда казалось правильным спрашивать у героев их разрешения, прежде чем ставить на обложку».

На гнев новой героини обложки отреагировали представители издания и решили продолжить дискуссию все там же, в «комментариях». Журнал апеллировал к тому, что Ксения Собчак как публичный человек, который позировал фотографам, могла догадаться, что снимки могут быть беспрепятственно использованы таблоидом. «Уважаемая Ксения Анатольевна, вы вместе с Константином позировали нашему фотографу на публичном мероприятии. Будучи человеком из индустрии, вы наверняка могли предположить, что эти снимки будут опубликованы, в том числе и на обложке», — заметили в «Hello!».

Представители издания, очевидно, хотели закончить обсуждение на мирной ноте и заключил пост словами о том, что «герои красивых официальных светских выходов нередко украшают обложки «Hello!» во всем мире» и добавили, что делали обложку с любовью к Ксении Собчак и всегда рады ее появлению на страницах журнала.

Однако телеведущая пустилась в несколько противоречивые объяснения. Собчак, со словами «уважаемые коллеги» заметила, что они с режиссером «не позировали, а просто пришли вместе на мероприятие». Звезда не объяснила, почему не считает позированием тот факт, что они с Богомоловым остановились на красной дорожке и посмотрели в камеру фотографа издания. На этом странные заявления не закончились.

«Мы не скрываемся ни от кого, но и не афишируем наши отношения», — написала Собчак. Она также обратилась к собственному богатому опыту на посту главного редактора различных изданий и сказала, что «фото на обложку всегда согласовываются с главными героями». Она добавила: «Даже если вы делаете что-то с любовью, нельзя это делать против воли.

Мне кажется, это неправильно по отношению (к тому, — «Газета.Ru») к кому вы относитесь «с любовью».

В ответ издание начало оперировать фактами из жизни других знаменитостей, которые становятся героями обложек без своего ведома, а именно членов британской королевской семьи. «Пожалуй, ни одно издание в мире не согласовывает с Кенсингтонским дворцом постановку фотографий принца Уильяма и герцогини Кэтрин, совершивших накануне светский выход», — отметили представители.

Они добавили, что совершенно иная судьба ждет заранее спланированные и оговоренные фотосессии, когда с героем в частном порядке утверждаются все детали: «Совсем другое дело — специальные фотосессии, которые мы, конечно же, согласовываем — как всегда согласовывали их и с вами». В числе прочего, «Hello!» Позволили себе небольшую насмешку над частой героиней их обложек: «Угадать, что вы смотрели в объектив против воли, мы никак не могли».

Как и следовало ожидать, после двух тирад Ксения не могла не разразиться третьей, и ее реакцией на опыт зарубежных коллег с Виндзорами стало упоминание законодательства России и последовавшая за цитированием статьи 152.1 Гражданского кодекса РФ ремарка, что из уважения к редакции она не будет подавать иск. Вышеозначенная статья регулирует публикацию фотографий публичных и не публичных людей в отечественных СМИ, а нарушение прав человек на снимке может обжаловать в суде и потребовать компенсацию за причиненные неудобства, признать весь тираж издания контрафактом и даже требовать удаления фотографий из интернета.

Хотя Ксения Собчак и не собирается тревожить журнал, чьим главным редактором на протяжении нескольких лет остается ее подруга Светлана Бондарчук, обращением в суд, остается вопрос о том, почему ее так задела фотография с человеком, у которого она брала обширное интервью для своего шоу «Осторожно, Собчак».

«Газета.Ru» обратилась за разъяснениями к редакции «Hello!», но руководство издания отказалось комментировать инцидент. Несмотря на явную угрозу гражданского иска, публикации в инстаграме и всему тиражу еженедельника уже исполнился один день, так что публичных извинений со стороны журнала можно не ждать.