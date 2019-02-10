Блондинка в пиаре: что стоит за скандалами Ксении Собчак

Все, кто интересовался жизнью богатых и знаменитых людей России в начале нулевых, уже тогда были знакомы с образом Ксении Анатольевны Собчак. В то время большую часть дверей для молодой девушки открывало именно отчество, доставшееся ей от первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака.

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Выпускница политологического факультета МГИМО стала ведущей «Дома-2», что до сих пор припоминают, хотя уже после своего ухода из реалити-шоу Ксения Собчак не раз говорила, что это была просто работа, с которой ее продолжают ассоциировать.

По совместительству с шоу, где скандальные и периодически агрессивные мужчины и женщины, согласно довольно туманной формулировке, «строили свою любовь», Ксения завела собственный проект «Блондинка в шоколаде». С 2006 года зрители российского телевидения с тщательно скрываемым восторгом следили за буднями «громкой и бесшабашной» Ксении Собчак, которые проходили увлекательнее, чем большинство календарных праздников основного процента населения страны.

Пока популярность стремительно росла, то, что изначально шло по сценарию жизни «обычной» дочери высокопоставленного политика, быстро переросло в нечто более серьезное.

Вечеринки на «Кинотавре» продолжались, а вот амбиции шли дальше, чем у многих it-girls — «выйти за богатого и родить ребенка». Одни шоу на государственных телеканалах сменялись другими, гонорары за проведение корпоративов росли, а вот светский образ жизни устраивать явно перестал.

Статус Ксении Собчак как иконы стиля и опыт работы в «Снобе» и на радиостанции «Серебряный дождь» позволил руководству глянцевого журнала Sex And The City предложить ей провести ребрендинг в качестве главного редактора в 2012 году. Вскоре печатное СМИ превратилось в издание с претензией на интеллектуальность, а через два года она оставила свой офис Наталье Архангельской и приняла на себя управление журналом L'Officiel. Детище полулегендарной Эвелины Хромченко перестало быть направлено исключительно на моду, Собчак наняла новую команду и публиковала в журнале интервью с «громкими именами».

В 2013 году телеведущая вышла замуж за, как его называли в прессе, «мальчика из хорошей семьи» Максима Виторгана. Сын известной актерской четы казался странной партией, но в итоге СМИ пришлось признать, что о настоящей Ксении Собчак известно не так много, как всем казалось. Через три года и бесконечной череды видео в инстаграме с йогой для беременных родился их общий сын Платон.

На следующий год после его рождения в 2016 году 36-летняя молодая мать, которая принимала активное участие в политической жизни страны с начала 2010-х, выдвинула свою кандидатуру на пост президента РФ. Когда информация об этом впервые появилась в сети, это прозвучало как шутка — было известно, что Собчак принимала участие в акции «За честные выборы» в 2012 году, но поверить в то, что она решит попробовать свои силы в политике, могли немногие.

Тем не менее, спонсоры президентской кампании с лозунгом «За молодость. За смелость» нашлись, в организованных штабах собрали достаточное количество подписей и имя дочери Анатолия Собчака действительно значилось в бюллетенях 18 марта 2018 года.

На время предвыборной гонки она поставила на паузу карьеру журналистки и главреда глянцевого издания, куда вернулась ненадолго — сотрудники редакций Numero, SNC и L'Officiel, которые выпускал издательский дом ACMG, принадлежащий бизнесмену Александру Федотову, уже несколько месяцев подряд работали без зарплаты и приняли решение уйти.

Сложно сказать, можно ли доверять порталам о жизни звезд и телеканалам в разговоре о Ксении Собчак, потому что даже когда они представляют доказательства некоторых слухов, нет никакой гарантии, что Ксения Анатольевна не назовет это «фотошопом» и провокацией.

Однако стоит отдать телеведущей должное — контроль над собственным имиджем Собчак всегда берет в свои руки, даже когда все идет не по плану — как это случилось с компанией Samsung в середине сентября 2018 года. Перед эфиром на радиостанции «Эхо Москвы», который также записывался на сетевизор, Собчак свободно пользовалась своим IPhone X. Единственной проблемой оказалось то, что журналистка входило в число амбассадоров их прямого конкурента.

Когда ведущий спросил у Ксении, позволяет ли ее контракт подобные вольности, она ответила, что перед стартом программы просто уберет крамольный телефон под листок бумаги, и все будет в порядке. Вопреки последовавшим требованиям гостьи программы, редакторы «Эха» отказались убирать видеозапись со своего официального сайта, а за «предательство» Samsung подал на Собчак в суд — в иске было указано требование выплатить компенсацию приблизительно в размере $1,6 млн.

В скором времени портал Super опубликовал материал со ссылкой на официального представителя журналистки, в котором утверждалось, что бывшая «главная блондинка страны» беременна во второй раз. На тот момент никакого опровержения информации не последовало, но через пару месяцев фотографий в свободных платьях, но с бокалами шампанского, а также анонса нового шоу с Собчак в главной роли, стало понятно, что вечно отвлекать прессу несуществующими детьми не выйдет. Тогда главная героиня этой истории назвала Super «ушлыми журналистами», и ни о каких новых наследниках речь больше не заводила.

После появления слухов о том, что у бывшего политического деятеля есть любовник в лице театрального режиссера Константина Богомолова, отечественные таблоиды как будто вздохнули свободно.

Из-за бурной молодости, проведенной Собчак в компании детей обеспеченных родителей и деятелей шоу-бизнеса, нарисовать портрет знаменитости как изменщицы, которой плевать на мужа и малолетнего ребенка, не составило никакого труда. Да и ролик, где воспитанный в лучших традициях московской интеллигенции супруг Ксении избивает Богомолова, несомненно, привлек к себе внимание не только поклонников пары.

Сейчас телеграм-каналы рассказывают новые сплетни: якобы Ксения Собчак уведомляет всех устроителей мероприятий о том, что присылать ее «плюс один» нужно именно Богомолову. Но это может оказаться еще одним «удобным» слухом для привлечения внимания к ее деятельности. Даже без собственного журнала, партии и, скорее всего, мужа, телеведущая и подруга обеих светских столиц продолжает работать над новыми проектами, но даже самые ярые фанаты уже интересуются, отойдет ли королева российского самопиара от методов давно забытой, но все еще живой и здравствующей «Блондинки в шоколаде».