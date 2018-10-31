«Матильда знала»: кто разлучил Сергея Шнурова с женой

Никто не сомневался в том, что Сергей Шнуров не задержится в холостяках надолго, но одиноким мужчиной артист не оставался ни дня после развода со своей бывшей супругой Матильдой. Певец в последнее время на все светские мероприятия приходит только со своей молодой избранницей Ольгой Абрамовой — недавно они поженились. Однако, как выяснили СМИ, они вместе уже больше года, несмотря на то, что со своей бывшей женой Шнуров оформил развод лишь в августе 2018-го.

Друзья пары, пожелавшие остаться анонимными, рассказали, что Сергей и Ольга начали встречаться еще до того, как певец развелся с Матильдой.

Супруга музыканта знала о том, что у мужа есть отношения на стороне, но чтобы сохранить семью, ей приходилось терпеть измену. Однако намерения Шнурова в отношениях со своей новой избранницей оказались настолько серьезными, что брак не устоял.

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«С Ольгой Шнуров встречался больше года, еще при жене Матильде начал роман с ней. Матильда знала, что у Шнурова появилась девушка. Она терпела, хотела сохранить брак. Они то расходились, то вновь сходились. У Матильды сдали нервы, она в конце сама начала погуливать. В общем, охладели друг к другу и разбежались», — рассказал один из друзей Шнурова.

В прошлом году в одном из своих интервью Матильда откровенно рассказала о своих отношениях с мужем. По словам бывшей жены Шнурова, в начале отношений музыкант злоупотреблял алкоголем, постоянно устраивал вечеринки и изменял ей.

«Он пил и был в раздрае полном. В какой-то момент наши отношения скатились в абсолютную ругань. После гастролей он мог прийти с каким-то очередным корешем, с бухлом, я била бутылки, он мог хлопнуть дверью и уйти куда-то. В итоге он встретил девушку, которая делала ему концерты в Германии, у них завязались какие-то отношения, я о романе не знала, как идиотка», — рассказала Матильда изданию StarHit.

Матильда Шнурова также призналась, что однажды музыкант уже хотел уйти от нее. Она рассказала, как Шнуров напился, жаловался ей, как ему все надоело, и остался выпивать на кухне.

Рано утром она услышала, как певец звонит какой-то женщине и обсуждает с ней, что будет после того, как он уйдет от жены. Матильда выгнала мужа из дома, но через некоторое время супруги помирились и решили не расходиться.

Однако Матльде так и не удалось сохранить брак, и супруги вынуждены были развестись. Поклонники пары подозревали, что Матильда и Сергей страдают друг без друга — Матильда сильно похудела, а Шнуров писал грустные стихи. Но как оказалось, у музыканта все это время была другая женщина, с которой он совсем недавно узаконил отношения.

Друг Сергея Стас Барецкий считает, что так Сергей и Ольга решили подготовить почву для детей. У Шнурова уже есть взрослые сын и дочь, но браке с Матильдой у них не было детей. По словам Барецкого, Шнуров давно созрел для нового отцовства, но Матильда не хотела становиться матерью.

Свою новую избранницу Шнуров впервые представил на вечеринке журнала GQ: светскую львицу он назвал поэтессой Варварой. На малоизвестную девушку тут же навели справки журналисты и светские сплетники, и опровергли предположения, что Абрамова и вправду может быть талантливой поэтессой.

Кроме того, в ее биографии есть хоть и неподтвержденные, но все же сомнительные эпизоды. По словам близких друзей пары, у девушки якобы были проблемы с наркотиками, и она даже проходила лечение от наркозависимости за границей. Но при этом, они уверяют, что сейчас никаких проблем с запрещенными веществами у Абрамовой нет, она остепенилась и стала серьезной, ответственной девушкой.

Ольга Абрамова стала четвертой по счету женой музыканта. Ее отец — Валерий Абрамов, миллионер-металлург из Екатеринбурга. Ольга пользуется репутацией классической представительницы «золотой молодежи». Девушка окончила МГУ по специальности «Международные отношения», продолжила учиться в Лондоне, а потом вернулась в Москву и теперь живет на Рублевке. До Сергея Шнурова она встречалась с не менее успешными мужчинами, в числе которых Руслан Фахриев — бывший возлюбленный дочери модельера Валентина Юдашкина.