«Пришлось повзрослеть»: что случилось с Кидман после развода

Голливудская актриса Николь Кидман впервые за долгое время заговорила о браке с Томом Крузом. Она дала интервью журналу New York Magazine, в ходе которого призналась, что именно благодаря актеру ей посчастливилось не стать жертвой сексуальных домогательств в начале своей карьеры.

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Актриса рассказала, что всегда очень неохотно говорила о ее браке с Томом Крузом, потому что теперь она замужем за мужчиной, который является ее «самой большой любовью». По мнению Кидман, говорить о своем первом браке — неуважительно по отношению к ее нынешнему мужу.

Тем не менее, в своем эссе она написала несколько слов о своем бывшем супруге.

«Я вышла замуж очень юной, но это не было для меня приобретением власти, — это была защита. Все было по любви, но брак с очень влиятельным человеком уберег меня от сексуальных домогательств. Я могла сниматься в кино, но при этом все равно находилась в коконе», — призналась Кидман.

Актриса добавила, что после развода с Крузом в 33 года ей пришлось «быстро повзрослеть».

Николь Кидман также упомянула, что тоже когда-то сталкивалась с харассментом в ее профессиональной деятельности, но не стала раскрывать подробности.

«Я открыта и прозрачна. Я хочу говорить о хорошем опыте и своих эмоциях, и я сейчас не только о сексуальных домогательствах. Я говорю о потерях, смерти, о целой жизни», — пояснила актриса.

В данный момент она работает над фильмом Чарльза Рэндольфа, сюжет которого завязан на сексуальном скандале. Николь Кидман является сопродюсером фильма, но при этом тоже появится в кадре вместе с Шарлиз Терон и Марго Робби.

У картины пока что нет названия, но действия будут происходить вокруг истории с Роджером Эйлсом. На протяжении 20 лет он являлся гендиректором канала Fox News с момента его основания в 1996 году. Однако после того, как телеведущая Гретчен Карлсон заявила о сексуальных домогательствах со стороны Эйлса в 2016 году, он был вынужден уйти в отставку.

По словам телеведущей, она была уволена после того, как отказалась ответить Эйлсу взаимностью. По решению суда медиакорпорация 21st Century Fox, частью которой является канал Fox News, должна была выплатить журналистке компенсацию в размере 20 миллионов долларов. Сам Роджер Эйлс скончался в 2017 году в возрасте 77 лет. Известно, что Николь Кидман сыграет ту самую журналистку, которая заявила на Роджера Эйлса.

Николь Кидман и Том Круз встретились в 1990 году. Актеру на тот момент было 28 лет, и он был уже довольно известной личностью в кинематографе, а юная Кидман только делала свои первые шаги в мире кино. Они познакомились на пробах фильма «Дни грома».

Кидман была уверена в том, что эта роль ей не достанется, поскольку из-за ее высокого роста она нелепо смотрелась в кадре в паре с Крузом. Однако девушка настолько понравилась актеру, что он позвал ее не только сниматься в главной роли, но и замуж.

Не помешало и то, что Том Круз на тот момент еще находился в официальном браке с актрисой Мими Роджерс. Актер развелся со своей женой, и в том же году сделал предложение Николь, которой было всего 22 года. Спустя несколько лет пара усыновила двоих детей: девочку Изабеллу и мальчика Коннора. Кидман и Круз прожили в браке почти десять лет.

В июне 2006 года актриса вышла замуж во второй раз: ее избранником стал австралийский певец Кит Урбан. В этом браке у пары родились двое детей: актриса родила девочку Сандэй Роуз, а вторая дочь пары Фэйт Маргарет появилась на свет с помощью суррогатной матери.

Сейчас 51-летняя звезда счастлива в браке и не любит говорить о других мужчинах. В своем интервью помимо харассмента и отношений с Томом Крузом актриса рассказала о своих планах на будущее. Обладательница премии «Оскар» считает, что ей еще есть к чему стремиться. Она продолжает показывать миру влияние, которым пользуется в Голливуде, и не собирается останавливаться на достигнутом.