Ах эта свадьба: принц Гарри расстается с холостой жизнью. LIVE

В октябре стало известно, что Меган Маркл больше не будет сниматься в телесериале «Форс-мажоры». Такое решение было принято в связи с переездом актрисы в Лондон, чтобы быть ближе к принцу Гарри. Она начала перевозить из Торонто, где прожила восемь лет, пока снималась в сериале, свои вещи и своих горячо любимых питомцев — лабрадора-овчарку Богарта и бигля Гая. Позже оказалось, что Богарта пришлось оставить — он поселился в США.