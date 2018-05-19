Ах эта свадьба: принц Гарри расстается с холостой жизнью. LIVE

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Итак, в часовню Святого Георгия начали прибывать гости. В числе первых — друг принца Гарри игрок в поло Игнасио Фигейрас и его жена Делфина Блаке. Всего на свадьбе ожидается более 600 гостей — это родственники и друзья пары, а также волонтеры благотворительных организаций, с которыми сотрудничает пара.
В день объявления о помолвке принц Гарри и Меган Маркл приняли участие в первой официальной фотосессии в саду Кенсингтонского дворца.
Фоторепортаж: Первые официальные фото принца Гарри и Меган Маркл
Помимо бриллианта из Ботсваны для идеального кольца Гарри добавил еще несколько камней из королевской коллекции. 27 ноября они объявили о своей помолвке через официальный твиттер все того же Кенсингтона и снова появились в Кенсингтонском дворце теперь для фотосессии и интервью.
В начале ноября пара решила провести совместный вечер в Ноттингеме — одном из коттеджей на территории Кенсингтонского дворца. Они готовили ужин, и в один момент принц внезапно встал на одно колено. В интервью BBC Меган призналась: «Это было так мило, естественно и очень романтично». До конца ноября об этом радостном событии знали только родные и близкие жениха и невесты.
В октябре стало известно, что Меган Маркл больше не будет сниматься в телесериале «Форс-мажоры». Такое решение было принято в связи с переездом актрисы в Лондон, чтобы быть ближе к принцу Гарри. Она начала перевозить из Торонто, где прожила восемь лет, пока снималась в сериале, свои вещи и своих горячо любимых питомцев — лабрадора-овчарку Богарта и бигля Гая. Позже оказалось, что Богарта пришлось оставить — он поселился в США.
5 сентября 2017-го Меган впервые поделилась своей историей любви с самым завидным холостяком Великобритании в интервью с Vanity Fair. Тогда она произнесла фразу «Мы двое людей, которые очень счастливы и влюблены».
В начале 2017 пара проводила много времени Кенсингтонском дворце, и отдохнула в марте на Ямайке. 7 мая Гарри и Меган впервые появились публичном мероприятии вместе. Ее родственник из Лос-Анджелеса пригласил пару на благотворительную игру в поло, где Меган и Гарри стали мишенью для фотографов. Там им удалось сделать невероятное: запечатлеть первый поцелуй на камеру. Видимо Гарри неплохо играет, раз Меган забыла об осторожности, или они окончательно решили перестать скрываться и быть счастливыми влюбленными.
Рождество пара отметила вместе в Лондоне, а на Новый год они отправились в романтический тур в Норвегию, чтобы вместе увидеть Северное сияние.
После того, как их отношения официально подтвердились, в конце декабря пару застали в Лондоне за выбором рождественской елки. Сотрудники универмага, который они посетили, сначала узнали только мисс Маркл благодаря ее участию в телесериале. Поклонники пары на фотографии в соцсетях отреагировали однозначно: «это любовь». Также Меган носила ожерелье с первыми буквами имен пары.
В декабре британский таблоид The Sun опубликовал первую совместную фотографию пары, которую сделали во время их прогулки по Лондону. Вот уж действительно хороший рождественский подарок изданию — продажи выпуска «Гарри и его Мег» взлетели до небес.
В ноябре бурные обсуждения переросли в преследования Меган и ее матери, однажды один из фотографов даже попытался вломиться в их дом в Лос-Анджелесе. Журналисты многих изданий предлагали бывшему мужу Маркл внушительные суммы денег за информацию о де-вушке. Принцу Гарри пришлось официально подтвердить статус их отношений через свою резиденцию — Кенсингтонский дворец, чтобы журналисты успокоились и перестали спекулировать фактами.
В октябре 2016 года СМИ запестрили новостями о новом королевском романе. Пару «выдали» одинаковые браслеты и синхронность геопозиций публикаций Меган в инстаграме с графиком путешествий принца. Некоторые авторы статей фокусировали внимание британцев на смешанном происхождении девушки (ее мать — афроамериканка, а отец — белый) и о том, что она уже была замужем.
Всего лишь на третьем свидании в конце месяца принц Гарри рискнул предложить девушке присоединиться к нему в поездке в Ботсвану, чтобы отдохнуть в палатке под открытым небом. И риск оправдался: Меган согласилась, а поездка сыграла важную роль в том, чтобы узнать друг друга поближе. Даже главный камень в обручальном кольце Меган был привезен из Бот-сваны, а не взят из коллекции драгоценных камней королевской семьи.
В интервью для ВВС Меган призналась, что «мало что знала о нем», когда шла на свида-ние. В июле 2016 года они встретились выпить парочку коктейлей и в этот же день решили, что им определенно стоит увидеться снова — на следующий день.
Трудно поверить, но отношения Меган Маркл и принца Гарри начались со свидания вслепую, и Гарри утверждает, что симпатия появилась с самой первой встречи. В начале июля 2016 года их познакомила общая подруга Вайолет фон Вестенхольц. По ее словам, Гарри почти отчаялся найти свою любовь, поскольку глупо принцу, например, регистрироваться на сайте знакомств. Но Вайолет вспомнила, что одна из ее подруг может прекрасно ему подойти, и знакомство состоялось.
Первые гости начнут прибывать в Виндзорский замок, где состоится главное событие года в Великобритании, в 11.30 по Гринвичу. А пока вспомним, как получилось, что звезда американского телесериала «Форс-мажоры» оказалась невестой внука британской королевы Елизаветы II.
Добрый день, дорогие читатели! Сегодня в Великобритании историческое событие, которое нельзя пропустить: принц Гарри, обаятельный холостяк и озорной гуляка, вступает в брак с американской актрисой Меган Маркл. «Газета.Ru» следит за королевской свадьбой. Оставайтесь с нами, будет интересно.