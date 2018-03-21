Нет, не слипнется: торты для королевских свадеб

Принц Гарри и Меган Маркл определились, кому доверить испечь главное угощение королевской свадьбы. Кондитер Клэр Птэк, которая родилась и выросла в Калифорнии, как и невеста принца Гарри Меган, владеет пекарней Violet Cakes в Лондоне. Клэр Птэк использует только натуральные сезонные ингредиенты для приготовления десертов и украшает их живыми цветами, именно поэтому жених и невеста решили к ней обратиться.

Принц Гарри и мисс Маркл попросили Клэр приготовить торт из лимонных коржей с пропиткой из сиропа бузины, покрыть их воздушным масляным кремом и украсить живыми цветами для придания весенней свежести.

Однако такой рецепт несколько противоречит традициям, ведь испокон веков королевские (и просто британские) семьи брали за основу один и тот же рецепт.

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Крис Додд, шеф-повар одного из лондонских ресторанов рассказал Vanity Fair о том, каким должен быть традиционный английский свадебный торт. «Это всегда сложная смесь сухофруктов, пропитанных фруктовыми соками и алкоголем, таким как портвейн, херес, ром или даже виски. В коржи добавляют бурый тростниковый сахар, купаж ароматных специй, масло и муку. Основу торта покрывают внушительным слоем марципана, а затем глазурью, чтобы придать ей гладкость и элегантность», — поделился Додд.

Шеф-повар добавил, что «фруктовый пирог изначально был символом богатства и процветания из-за ценных ингредиентов, таких как сухофрукты, алкоголь и специи. В какой-то степени торт символизировал и простор Британской империи, поскольку ингредиенты для него везли из отдаленных уголков земного шара».

Однако это не первый и не последний случай, когда молодожены слегка отклоняются от национальных традиций. Самые роскошные торты для королевских свадеб — в подборке «Газеты.Ru».

Елизавета II и принц Филипп

Wikimedia Commons Свадьба Елизаветы и Филиппа в Вестминстерском аббатстве, 20 ноября 1947 года

Свадьба Елизаветы II и Филиппа состоялась 20 ноября 1947 года в Вестминстерском аббатстве. Страна восстанавливалась после войны, и королеве иногда приходилось расплачиваться за ингредиенты для торта карточками, но на масштабы угощений эти трудности не повлияли.

Свадебный торт Елизаветы и Филиппа состоял из четырех уровней, которые составляли конструкцию высотой почти 3 метра и весом 228 килограммов.

Частично ингредиенты предоставили девушки из Австралийской ассоциации гидов — они были отправлены в Королевство для приготовления торта. На одном из ярусов были изображены гербы, а на двух других - сцены из жизни молодоженов. Торт был сделан из фруктов, цитрусов, марципанов и орехов, и согласно традиции, его разрезали мечом. В знак благодарности за помощь в приготовлении торта один из ярусов был отправлен в Австралию.

Принц Чарльз и принцесса Диана

AP Свадьба Леди Дианы Спенсер и принца Уэльского, 29 июля 1981 года

Леди Диана Спенсер вышла замуж за Чарльза, принца Уэльского, 29 июля 1981 года в Соборе Святого Павла. Миллионы зрителей в тот день прилипли к экрану телевизора и наблюдали за церемонией и тысячи англичан выстроились вокруг церкви.

На свадьбе принцессы Дианы и принца Чарльза было 27 маленьких тортов и один большой — основной.

Его приготовил Дэвид Эйвери, шеф-повар из королевской военно-морской школы кулинарии. Торт получился вдвое меньше, чем у Елизаветы и Филиппа, но при этом украшен он был не менее щедро. Главное угощение сверху донизу было покрыто королевской глазурью, украшено королевским гербом Виндзора, гербом принца, первыми буквами имен молодоженов «C» и «D», а также живыми цветами — розами, лилиями и орхидеями. Свадебный торт был выполнен в духе своего времени: элегантный венец из цветов на верхушке уравновешивал угловатую геометрическую композицию.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон

Свадьба Кейт и Уильяма состоялась 29 апреля в 2011 году. Молодожены решили соблюсти традиции, но с небольшими поправками. Например, торта на свадьбе было два: один — традиционный, для Кейт, а второй — для Уильяма, по его собственному заказу. Торт для жениха был шоколадным, на основе бисквитов «Маквитис». Для невесты был приготовлен главный восьмиярусный торт из пропитанных французским коньяком бисквитов с грецкими орехами и сухофруктами, такими как изюм, сушеные вишни, апельсины и лимоны.

Украсили торт цветы из крема и глазури, а также монограмма новобрачных.

Невеста давала кондитерам строгие указания по поводу оформления, потому что украшения подбирались в соответствии с «языком цветов» и символизировали различные части Соединенного Королевства.

Граф Эдвард Уэссекский и Софи Рис-Джонс

Wikimedia Commons Свадьба Графа Эдвард Уэссексого и Софи Рис-Джонс, 19 июня 1999 года

Церемония бракосочетания Эдварда и Софи прошла 19 июня 1999 года. Жених и невеста несколько проигнорировали английскую традицию и отказались от фруктового торта. Однако семь уровней шоколадного угощения никого не расстроили, а только наоборот.

Верхушку торта украсили теннисными ракетками в знак уважения благотворительному фонду, в котором впервые встретились Эдвард и Софи.

515 часов понадобилось кондитеру Линде Флипп и ее помощникам, чтобы возвести это 3-х метровое шоколадное безумие. Продолжая идти против системы, молодожены разрезали свадебный торт перед началом праздничного ужина, потому что теперь то им точно никто не мог запретить есть сладкое до горячего.