Корона и шляпы: что носят монархи по праздникам

В наше время осталось не так много событий, на которые нельзя прийти, не соблюдая дресс-кода. Но на королевских скачках, свадьбах или похоронах леди и джентльмены обязаны появиться в головном уборе. Когда в Великобритании дело доходит до важного события, оно не считается полноценным без шляпки.

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Показываться на мероприятии вовсе без головного убора не рекомендуют нормы этикета — до середины 50-х годов прошлого столетия ходить с непокрытой головой женщинам было просто неприлично. Мужчинам же было предписано носить шляпы в соответствии с определенным видом деятельности — для посещения скачек до сих пор остается актуальной модель котелка «Аскотт».

Если сегодня обеспеченного человека можно узнать по эксклюзивным часам и ботинкам, то для охотниц за европейскими богачами прошлых столетий сигналом к действию служил именно головной убор потенциального мужа.

По качеству материала и состоянию шляпы оценивался характер и манеры джентльмена, поэтому за котелком следили с особой тщательностью — грязная и истрепанная шляпа могла сорвать крупную сделку и ограничить круг общения человека.

Декоративные шляпки, или «фасинаторы», постоянно украшают голову Елизаветы II, герцогини корнуэлльской Камилы, принцесс Евгении и Беатрис во время важных выходов в свет, и к этому предмету гардероба предъявляют особые требования.

У шляп и фасинаторов есть ключевое различие: шляпа покрывает голову и защищает от солнца, у нее обязательно должны быть поля, причем в случае с членами королевской семьи они должны быть немного загнуты наверх, чтобы можно было увидеть лицо.

Фасинатор же служит завершающим штрихом в образе и не несет в себе функциональной нагрузки — традиционно эта конструкция из лент и перьев крепится на шпильки в разных частях головы.

До того, как декоративные фасинаторы стали ассоциироваться с членами высшего общества, самим термином называли кружевную или вязаную шаль, которой прикрывали затылок модницы XIX века. Энциклопедия «Британника» поясняет, что фасинатор «добавил элемент соблазнительной тайны к скромной викторианской моде». Позже этим словом стали называть кружевной капюшон, а к середине 1930-х годов оно попросту исчезло из лексикона британцев.

В 40-х годах пользовались популярностью так называемые «кукольные шляпки» — они считаются одним из прообразов фасинатора, который мы знаем сегодня. Главным преимуществом более поздней «коктейльной шляпки» стала не только возможность самовыражения в условиях экономического дефицита, но и условная практичность, ведь небольшой головной убор не портил локоны.

По настоящему модным аксессуаром в сегодняшнем понимании фасинаторы стали в 70-х и 80-х годах после того, как попали на мировые подиумы.

Особым спросом пользовались коллекции Стивена Джонса и Филиппа Трейси — именно их творения украшают головы королевских особ по сей день. На свадьбе принца Уильяма и Кейт Миддлтон в 2011-м настоящий фурор произвела шляпка, созданная Трейси, на старшей дочери второго сына королевы Великобритании, Эндрю, принцессе Беатрис. По сути, внимание журналистов в тот знаменательный день был прикован к трем нарядам: самой невесты — Кейт Миддлтон, Елизаветы II и Беатрис.

Экспрессивный головной убор, который напоминал щупальца осьминога цвета пудры, дал наблюдателям основание думать, что в ней есть особый смысл. Перед свадьбой таблоиды заговорили о размолвке между Беатрис и Кейт — и, судя по шляпке с щупальцами, она не была выдумана.

Дело в том, что на церемонию бракосочетания герцога Кембриджского не пригласили бойфренда принцессы Дейва Кларка, он не получил приглашения и на крестины детей герцогов. Перед крестинами принцессы Шарлотты в 2015 году Беатрис не захотела снова появляться в гордом одиночестве, поэтому открыто бойкотировала мероприятие.