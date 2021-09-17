17 сентября 2021, 15:33 Фоторепортажи Посмертный проект Христо: В Париже упаковали Триумфальную арку

Президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Бриджит открыли в Париже масштабное произведение современного искусства — Триумфальную арку на площади Шарля де Голля, укутанную в полипропиленовую пленку. На церемонии открытия также присутствовали министр культуры Франции Рослин Башело и мэр Парижа Анн Идальго. Автором этой инсталляции был художник болгарского происхождения Христо Явашев, или просто Христо, скончавшийся 31 мая 2020 года во возрасте 84 лет. Как идея художника нашла свое воплощение после его кончины и как воспринял это президент Франции, смотрите в фотогалерее «Газеты.Ru».

close Создание инсталляции полностью финансировалось фондом Христо Явашева, пополненным благодаря эскизов, рисунков и коллажей, посвященных обернутой Триумфальной арке. На открытии инсталляции вечером 16 сентября президент Франции Эммануэль Макрон заявил: «Это воплощение в жизнь мечты, которой было 60 лет. Сумасшедшая мечта стала реальностью». Идея обернуть Триумфальную арку в Париже в пластик пришла в голову Христо еще в 1961 году. К тому моменту он жил во французской столице и вместе с художником Жан-Клодом создавал инсталляции в общественных местах, в том числе, оборачивал здания. Христо получил известность как автор масштабных инсталляций. В частности, в 2016 году он установил «Плавающие тропы» на итальянском озере Изео. Творение представляло собой 3 км деревянных дорожек, соединявших острова озера между собой. Передвигаться по дорожкам можно было только босиком. Обернутые архитектурные памятники — одно из направлений творчества художника. В частности, в 1985 году он упаковал мост Понт-Неф в Париже, а в 1995-м — берлинский Рейхстаг. Заключить в обертку Триумфальную арку Христо придумал, когда после приезда в Париж снял комнату неподалеку от монумента и был им очарован. В 1962 году Христо при помощи фотомонтажа создал изображение обернутой Триумфальной арки — вид с проспекта Фош. В 1988 году он сделал такую же работу при помощи коллажа. Реализовал проект в 2021 году племянник художника Владимир Явашев. Проект создания инсталляции, получившей название «Триумфальная арка, обернутая» был непосредственно воплощен в жизнь Национальным центром памятников Франции при участии Центра Помпиду Стоимость проекта составила примерно 14 млн евро. На то, чтобы полностью обернуть Триумфальную арку, ушло 25 000 кв. м полипропиленовой пленкки и 30 000 м красной веревки. Оборачивать арку в пленку начали 12 сентября. Вечный огонь на могиле Неизвестного солдата, находящийся под аркой, продолжит гореть. Церемонии, проводящиеся рядом с ним в дань памяти погибшим французским военнослужащим будут проводиться в прежнем режиме. Как заявил Макрон, он особенно рад, что объектом инсталляции стала Триумфальная арка, потому что монумент «слишком страдал в конце 2018 года». Президент имел в виду акты вандализма, которым подвергся памятник во время протестов «желтых жилетов». Демонстрация инсталляции продлится до 3 октября 2021 года.

«Плавающие тропы» на итальянском озере Изео. Творение представляло собой 3 км деревянных дорожек, соединявших острова озера между собой. Передвигаться по дорожкам можно было только босиком. " class="item-image" data-item="3" >