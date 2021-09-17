Посмертный проект Христо: В Париже упаковали Триумфальную арку
Президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Бриджит открыли в Париже масштабное произведение современного искусства — Триумфальную арку на площади Шарля де Голля, укутанную в полипропиленовую пленку. На церемонии открытия также присутствовали министр культуры Франции Рослин Башело и мэр Парижа Анн Идальго. Автором этой инсталляции был художник болгарского происхождения Христо Явашев, или просто Христо, скончавшийся 31 мая 2020 года во возрасте 84 лет.
Как идея художника нашла свое воплощение после его кончины и как воспринял это президент Франции, смотрите в фотогалерее «Газеты.Ru».
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях