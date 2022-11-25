Пикачу над головой: в Нью-Йорке прошел парад надувных фигур

В Нью-Йорке прошел традиционный парад Macy's в честь Дня благодарения. По улицам Манхэттена проплыли гигантские надувные фигуры героев мультфильмов, динозавров и сладостей. Во главе колонны двигалась огромная фигура главного символа праздника – индейки.

Как правило, посмотреть Macy's приходят более трех миллионов зрителей. Эта культовая традиция зародилась еще в 1924 году.

По случаю праздника президент США Джо Байден поздравил сограждан, поблагодарил военных и экстренные службы за их работу и привез тыквенные пироги пожарным Массачусетса. Семья Байденов приезжает отметить День благодарения в этот штат уже более 40 лет.

Американцы празднуют День благодарения в последний четверг ноября. Традиция зародилась в 1621 году, во время трехдневного праздника урожая. На него были приглашены индейцы, которые принесли с собой индейку, ставшую неизменным атрибутом праздника. Днем благодарения открывается рождественский сезон, а это значит, что в ближайший месяц американцы будут готовиться к главному праздничному событию года.