Великобритания потеряла еще одну королеву: умерла Вивьен Вествуд

Одна из самых известных и влиятельных модельеров Великобритании — Вивьен Вествуд — скончалась в возрасте 81.

Создательница стиля панк в моде, бунтарка, политическая активистка, Вивьен Вествуд была признанной всеми королевой британской моды.

Модельер, которая в конце 70-х продавала в своем магазинчике SEX на лондонской Кингс-Роуд футболки с портретом Елизаветы II с пробитыми английской булавкой губами, в 1992 году получила из рук королевы Орден Британской империи. Однако появилась на церемонии без нижнего белья, что и продемонстрировала публике.

Позже, в 2006 году, в Букингемском дворце принц Чарльз посвятил ее в дамы — аналог рыцарского звания для женщин, — и тогда Вивьен Вествуд вновь обошлась без трусов, объяснив, что не носит их с платьями.

Свой путь в моде она начала именно с основания магазинчика панковской одежды — его Вивьен Вествуд открыла вместе с тогдашним мужем, продюсером групп New York Dolls и Sex Pistols Малкольмом Маклареном. После расставания с Маклареном в 80-е Вивьен Вествуд сменила стиль — ее наряды уже соответствовали романтической эстетике «нью-эйджа». А вскоре ее одежду начали носить далеко не только панки — но и знаменитости, и политики (например, Тереза Мэй), и королевские особы.

Почти всю жизнь Вивьен Вествуд активно выражала свою политическую позицию. Она боролась за бережное отношение к окружающей среде, поддерживала Джулиана Ассанжа и Челси Мэннинг, выступала ядерное разоружение и против избыточного потребления.

В 2013 году она сделала замечание герцогине Кембриджской Кейт Миддлтон — за то, что она слишком часто меняет одежду.

Сама Вивьен Вествуд в течение 30 лет жила в муниципальной квартире в Клэпхеме на юге Лондона, где в 70-е поселилась с Малкольмом Маклареном. И только в 2000-х по настоянию мужа, своего бывшего студента-дизайнера Андреаса Кронтхалера, приобрела особняк в стиле королевы Анны 1703 года в том же районе. Где и скончалась в окружении родных и близких.