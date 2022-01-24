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Ким Кардашьян, Карди Би и Бейонсе: кого одевал Тьерри Мюглер

Всемирно известный модельер Тьерри Мюглер скончался в возрасте 73 лет. В историю моды он вошел как экспериментатор и авангардист, создававший необычные наряды, футуристические наряды, превращавшие женщин в произведения искусства.

Пик славы Тьерри Мюглера пришелся на 80-е и 90-е годы — но уйдя из моды в 2002-м, модельер со временем вернулся в нее как автор самых ярких нарядов звезд. Он был художественным консультантом Бейонсе, создавал наряды для Ким Кардашьян, Карди Би и Леди Гаги, в которых они выходили на красные дорожки «Грэмми» и бала Института костюма Met Gala. Его наряды были театральными, экспериментальными и страшно неудобными — такими, в которых звезды непременно запоминались. Как и их автор.

Какие произведения Тьерри Мюглера носили звезды — в фотогалерее «Газеты.Ru».

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