18 сентября 2021, 23:06 Фоторепортажи Самые яркие образы на церемонии открытия «Кинотавра»

В Сочи прошла церемония открытия 32-го российского кинофестиваля «Кинотавр». Звездами красной дорожки были актрисы Ингеборга Дапкунайте, Варвара Шмыкова, Светлана Иванова, Виктория Толстоганова, Екатерина Шпица, Равшана Куркова, Чулпан Хаматова, Ирина Горбачева. На церемонии появились также актеры Юрий Борисов, Сергей Бурунов, режиссеры Петр Буслов и Федор Бондарчук. Выступала перед гостями певица Манижа.



Как прошло открытие фестиваля — в фоторепортаже «Газеты.Ru».

close Актрисы Равшана Куркова, Ирина Горбачева и Екатерина Шпица Актриса Варвара Шмыкова Актриса Ирина Гринева Режиссер Джаник Файзиев и его супруга актриса Светлана Иванова Актриса Ингеборга Дапкунайте Музыкант Вячеслав Бутусов с супругой Анжеликой и сыном Даниилом Актриса Чулпан Хаматова Актриса Виктория Толстоганова Режиссер Федор Бондарчук Актриса Равшана Куркова Актриса Анна Чурина Актер Юрий Борисов и его супруга актриса Анна Шевчук Актриса Екатерина Шпица Актриса Любовь Толкалина Актриса Ирина Горбачева

