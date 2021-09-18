В Сочи прошла церемония открытия 32-го российского кинофестиваля «Кинотавр». Звездами красной дорожки были актрисы Ингеборга Дапкунайте, Варвара Шмыкова, Светлана Иванова, Виктория Толстоганова, Екатерина Шпица, Равшана Куркова, Чулпан Хаматова, Ирина Горбачева. На церемонии появились также актеры Юрий Борисов, Сергей Бурунов, режиссеры Петр Буслов и Федор Бондарчук. Выступала перед гостями певица Манижа.
Как прошло открытие фестиваля — в фоторепортаже «Газеты.Ru».
Самые яркие образы на церемонии открытия «Кинотавра»
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