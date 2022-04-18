«Ангел» Victoria's Secret и спутница Стэйтема: Рози Хантингтон-Уайтли — 35

Британская супермодель, «ангел» Victoria's Secret и мама двоих детей Роузи Хантингтон-Уайтли считается одной из икон стиля в модельном мире и одной из самых привлекательных молодых мам.

Роузи родом из английского Девона. Впервые она попробовала себя в качестве модели в возрасте 15 лет, и уже в 16, в 2003 году, снималась для рекламы Levi's. Прорыв в карьере случился в 2004-м, когда девушка отправилась в Нью-Йорк, чтобы принять участие в фотосессии Teen Vogue. Там же она дебютировала на подиуме на Неделе моды рядом с Наоми Кэмпбелл. Двумя годами позже модель приняла участие в шоу Victoria's Secret, но ей потребовалось еще четыре года работы в индустрии, чтобы официально получить статус «ангела» бельевого бренда. В этом качестве, а еще в роли «лица» компании Burberry, она, в основном, и запомнилась читателям глянцевых журналов.

Героиней светской хроники Роузи Хантингтон-Уайтли сделал хороший вкус в одежде – она часто попадает в объективы фотографов в качестве удачно одетой звезды как на ковровых дорожек, так и в повседневной жизни. А еще модные журналы следили за ее романом с актером Джейсоном Стэйтемом. О том, что они встречаются, начали говорить еще в 2010 году, а в 2016 году представители пары подтвердили их помолвку. Сейчас у звезд уже двое детей – четырехлетний Джек и двухмесячная Изабелла.