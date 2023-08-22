«Королева майя»: Паломе Хименес – 40

Карла Палома Хименес Денагустин родилась 22 августа 1983 года в мексиканском Акапулько и сделала на родине модельную карьеру: в январе 2005 года она появилась на обложке журнала Maxim Mexico, в августе 2006 позировала для Max Mexico и участвовала в модных показах местных дизайнеров, в том числе Альберто Родригеса и Карло Демикелиса. Она также снялась в одном эпизоде мексиканского ток-шоу «Otro rollo con: Adal Ramones» в 2004 году.

Отношения Хименес с голливудским актером Вином Дизелем окутаны тайной. Впервые пара была замечена вместе в 2007 году, однако история их знакомства неизвестна – оба предпочитают не распространяться о личной жизни.

«Я исхожу из кодекса молчания Харрисона Форда, Марлона Брандо, Роберта Де Ниро, Аль Пачино», — объяснял Дизель в интервью Details в 2006 году.

Сама Хименес не является публичной фигурой и даже не ведет соцсети, изредка появляясь на фотографиях в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) партнера. При этом она регулярно сопровождает Дизеля на голливудских мероприятиях: модель появлялась на премьерах фильмов «Риддик», «Форсаж 7» и «Стражи Галактики», на вечеринке Vanity Fair Oscar Party и на открытии звезды Дизеля на Аллее славы в Голливуде.

«Я бы не смог сделать этого без королевы майя», – заявил актер на последнем мероприятии. Этим прозвищем – «королева майя» – он неоднократно называет свою возлюбленную и в социальных сетях.

За шестнадцать лет отношений пара так и не заключила официальный брак, при этом у них есть трое детей: дочь Хания Райли, появившаяся на свет в 2008 году, сын Винсент Синклер, который младше на два года, и родившаяся в 2015 году вторая дочь Полин, названная в честь погибшего актера Пола Уокера.