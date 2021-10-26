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Клиент всегда мертв: как прошла выставка похоронщиков в Москве

В Москве представили достижения в области похоронных услуг: международная выставка, посвященная этой сфере, «Некрополь — Tanexpo World Russia» прошла уже в 29 раз. Несмотря на то, что это событие связано с чрезвычайно мрачной темой, каждый раз оно становится весьма зрелищным. Участники выставки стараются развлекать посетителей, которым может показаться скучным просто разглядывать полированные гробы, и привлекают моделей, одетых Панночками из гоголевского Вия или готическими дивами, устраивают показы мод на похоронную тематику и украшают стенды сверкающими черепами.

Как прошла выставка — в фотогалерее «Газеты.Ru».

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