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Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
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Лучшие фотографии недели

«Газета.Ru» представляет самые яркие фотографии начала июля: последствия военных действий на территории Украины, убийство бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, антиправительственные протесты на Шри-Ланке, отставка премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и другое.

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