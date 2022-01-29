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Gazeta.Ru
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Фото

Лучшие фотографии недели

Каждый день на лентах новостных агентств публикуются тысячи снимков сотен фотографов. Число фотографий за неделю превышает размер средней зарплаты, архив за год займет несколько жестких дисков. Кто возьмет на себя смелость найти в фотобанках все самое интересное?

Фотоотдел «Газеты.Ru» представляет фотографии последней недели января: подготовка Олимпийских игр-2022 в Пекине, акции протеста в Киеве, памятник баскетболисту Коби Брайанту и другие главные кадры недели.

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В Тюмени неизвестный водитель снес остановку, есть пострадавшие
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Пентагон проявил готовность сократить масштабы учений в Европе
В РПЦ заявили, что «даже не побуждают» к крещенским купаниям
Плутавшего по Подмосковью тигренка поймали
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