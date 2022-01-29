Лучшие фотографии недели

Каждый день на лентах новостных агентств публикуются тысячи снимков сотен фотографов. Число фотографий за неделю превышает размер средней зарплаты, архив за год займет несколько жестких дисков. Кто возьмет на себя смелость найти в фотобанках все самое интересное?

Фотоотдел «Газеты.Ru» представляет фотографии последней недели января: подготовка Олимпийских игр-2022 в Пекине, акции протеста в Киеве, памятник баскетболисту Коби Брайанту и другие главные кадры недели.