Легенда моды и революционер: 100 лет со дня рождения Пьера Кардена

Знаменитый модельер Пьер Карден родился в Италии ровно 100 лет назад — 2 июля 1922 года. Начинал он как театральный художник, с 1947-го работал в ателье у Кристиана Диора, а в 1950-м основал собственный дом моды.

Кардена называют авангардистом от моды — он предпочитал абстрактный, геометризованный дизайн и стал одним из первопроходцев стиля унисекс. В 1960 году он нарушил традиционный подход к моде как искусству для женщин, создав первую коллекцию мужской одежды. Он был первым кутюрье, который начал продавать свои платья и парфюмы по относительно низким ценам, сделав их доступными широкому кругу потребителей. Карден — автор одноименного бренда парфюмерии Pierre Cardin, еще в 1970-х ставшего популярным в СССР. Одной из «муз» модельера была балерина Майя Плисецкая. Специально для нее он создавал костюмы, вечерние платья и повседневные ансамбли, которые всегда преподносил артистке в подарок.

Модельер скончался 29 декабря 2020 года в Париже, ему было 98 лет. О жизни и творчестве Пьера Кардена — в фотогалерее «Газеты.Ru».