Икона стиля: как менялась Рената Литвинова

Девушка «не от мира сего» с завораживающим голосом, светлыми локонами, красной помадой на губах, прической в стиле 40-х и безупречными ретро-нарядами – этот образ прочно закрепился за российской актрисой театра и кино, режиссером, сценаристом и телеведущей Ренатой Литвиновой.
Многочисленные поклонники восхищаются этой удивительной женщиной, ее талантами, точеной фигурой и великолепным чувством вкуса.
Сегодня Ренате Литвиновой исполнилось 55 лет. Последние 30 из них она остается признанной иконой стиля в России. Эволюция ее образов — в фотогалерее «Газеты.Ru».
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