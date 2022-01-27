27 января 2022, 17:03
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Золото и княжна на коне: чем запомнилась неделя моды в Париже
В Париже подошла к концу Неделя высокой моды сезона «Весна 2022». В условиях продолжающейся пандемии она стала одной из самых «живых» — очно показы провели 15 из 29 модных домов, показавших свои линейки вечерних и свадебных платьев и эксклюзивных костюмов, отшитых в собственных мастерских. Другие бренды, представили коллекции онлайн – например, в виде документального фильма.
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Бренды Valentino, Schiaparelli, Jean Paul Gaultier, Viktor & Rolf на Неделе Моды 2022 в Париже
Неделя открылась показом дома Schiaparelli, креативный директор которого, Дэниэл Розберри, выступил с небольшой речью в память о скончавшемся накануне модельере Тьерри Мюглере. Он, в частности, заметил, что дизайнер серьезно повлиял на его видение. И действительно, в новой коллекции Schiaparelli – жесткие корсеты и необычные декоративные элементы, любимые Мюглером. Зато Розберри почти полностью отказался от цвета, использовав в этот раз только черный, белый и золотой и выигрывая за счет скульптурных форм и выверенных силуэтов
Показ Schiaparelli Haute Couture весна-лето 2022 в Париже
Показ Schiaparelli Haute Couture весна-лето 2022 в Париже
Модный дом Chanel открыл показ выходом княжны Монако Шарлотты Казираги – амбассадора бренда – верхом на коне. В целом коллекция была выполнена с учетом давний традиций бренда: твидовые жакеты, в этом году в удлиненном варианте, сочетались в легкими шифоновыми юбками-макси. Однако были неожиданности в виде оригинального макияжа с тенями, растушеванными под нижним веком с одной стороны, что создавало эффект самого настоящего фингала под глазом
Показ Chanel Haute Couture весна-лето 2022 в Париже
Коллекция дома Alexandre Vauthier – это, как и полагается в кутюрных линейках, перья, мерцающие стразы, бархат, шитье и мягкие струящиеся силуэты
Показ Alexandre Vauthier Haute Couture весна-лето 2022 в Париже
Представляя коллекцию Viktor & Rolf, основатели дома голландцы Виктор Хорстинг и Рольф Снорен говорили, что она вдохновлена образом графа Дракулы. Это подтверждали гипертрофированно высокая линия плеч нарядов, черные губы и блинные черные ногти моделей
Наряды дома Jean Paul Gaultier вместо ушедшего на покой основателя создавал бельгийский дизайнер Гленн Мартенс. Оммажем Жану Полю Готье в ней послужили обожаемые им корсеты, дополненные массивными драпированными или легкими полупрозрачными юбками
Показ Viktor & Rolf Haute Couture весна-лето 2022 в Париже
Цветами коллекции Valentino стали все оттенки розового, голубой, черный и белый. Однако в центре внимания журналистов оказалась не сама коллекция а выбор моделей, который сделал креативный директор дома Пьерпаоло Пиччоли: на подиум вышли манекенщицы нормального размера
Дизайнер дома Christian Dior удивила в этом сезоне сдержанностью цветов и фасонов. Наряды черного, молочно-белого и жемчужно-серого оттенков отличались лаконичностью линий, что только подчеркивало искусное ручное шитье по органзе
Показ Chanel Haute Couture весна-лето 2022 в Париже
Ливанский модный дом Elie Saab принес в сумрачный Париж арабскую роскошь: Vogue сравнил ярко-розовые вечерние платья бренда с цветами субтропической бугенвиллии. Еще одним цветом коллекции стал оттенок лайма. Легким напоминанием о пандемии стали маски – правда, в виде сетки, так что они стали, скорее, ювелирным украшением, чем средством защиты
Показ Elie Saab Haute Couture весна-лето 2022 в Париже