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Золото и княжна на коне: чем запомнилась неделя моды в Париже

В Париже подошла к концу Неделя высокой моды сезона «Весна 2022». В условиях продолжающейся пандемии она стала одной из самых «живых» — очно показы провели 15 из 29 модных домов, показавших свои линейки вечерних и свадебных платьев и эксклюзивных костюмов, отшитых в собственных мастерских. Другие бренды, представили коллекции онлайн – например, в виде документального фильма.

Самые яркие моменты Недели — в фотогалерее «Газеты.Ru»

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Врач назвал редкий синдром «омикрона»
В МИД Франции прокомментировали ответ США на предложения России
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