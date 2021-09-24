«Полурасстались»: СМИ сообщили о разрыве Илона Маска и Граймс

Портал Page Six сообщил, что основатель Tesla и Space X Илон Маск и его партнерша певица Граймс разорвали отношения. Тем не менее из того, что миллиардер сказал изданию, следует, что речь не идет о полном расставании.

«Мы полурасстались, но по-прежнему любим друг друга, часто видимся и поддерживаем добрые отношения», — сообщил Маск. Он объяснил, что его работа требует постоянного присутствия в Техасе или путешествий за границу, в то время как Граймс нужно жить в Лос-Анджелесе, поскольку она снимается в шоу «Alter Ego».

С канадской певицей Илон Маск встречался три года, у пары есть годовалый сын по имени X Æ A-Xii, родившийся в мае 2020 года. Впервые предприниматель и певица вышли совместно в свет в 2018 году на балу Института костюма Met Gala.

Илон Маск был официально женат трижды, причем два раза на одной и той же женщине. Первой его женой была писательница Жюстин Уилсон, в браке у них родились пятеро детей. После развода в 2008 году Маск снова женился в 2010-м — на британской актрисе Талуле Рэй. Супруги развелись в 2012-м, еще раз поженились в 2013-м и расторгли этот брак в 2016 году. В 2017-м миллиардер несколько месяцев встречался с актрисой Эмбер Херд.

Хроника отношений Илона Маска и Граймс — в фотогалерее «Газеты.Ru».