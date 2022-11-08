08 ноября 2022, 18:00
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Леди в черном. Звезды на премии CFDA Fashion Awards 2022
В ночь на 8 ноября Совет модных дизайнеров Америки (Council of Fashion Designers of America, CFDA) объявил победителей своей ежегодной премии, которую принято называть «Оскаром» в мире моды. Главную награду «Стилист года» получил Лоу Роуч, известный по работе с Зендаей, певца Ленни Кравица назвали «Иконой стиля», а Ким Кардашьян отметили в специальной номинации за инклюзивный бренд нижнего белья Skims.
Подробнее о триумфаторах и гостях вечера — в фоторепортаже «Газеты.Ru»
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Ким Кардашьян (справа) уверенно упрочивает свои позиции в мире моды. Месяц назад она представила плоды коллаборации со Стефано Дольче и Доменико Габбана на Неделе моды в Милане, а теперь получила награду CFDA за собственный бельевой бренд Skims. За статуэткой, к слову, Ким пришла в платье из латекса Dolce&Gabbana, ходить в котором едва ли представляется возможным. Впрочем, ей не привыкать!
Ким поддержали ее мать Крис Дженнер (справа) (Schiaparelli), а также сестры Хлои (LaQuan Smith), Кендалл (Bode) и Кайли (слева) (Mugler).
Кендалл Дженнер
Бывшая девушка Канье Уэста Джулия Фокс вышла в свет с «седыми» волосами и без бровей. Модель объяснила, что при выборе образа для красной дорожки вдохновлялась процессом старения. Как с этой концепцией соотносится очень «голое» платье Valerievi Milano — остается только догадываться
Ирина Шейк появилась на публике без макияжа. На ней были топ с высоким горлом и без рукавов, плиссированная юбка в пол и жакет — все от Partow.
Среди гостей вечера оказался ее бывший бойфренд Брэдли Купер. Возобновили они отношения или нет, но вместе фотографироваться отказались. Актер предпочел супермодели певца Ленни Кравица — «Иконы стиля» по версии CFDA Fashion Awards 2022.
Шер появляется на публике редко, но метко. Кожа, открытые плечи и высокий разрез, колготки в сетку, каблуки — этот выход певицы в Chrome Hearts будут обсуждать еще долго, равно как и ее новый роман с мужчиной, годящимся ей в сыновья
Джиджи Хадид выбрала образ от Thom Browne и сделала это не просто так — основатель этого бренда стал новым главой Совета модных дизайнеров Америки
На Паломе Эльсессер было блестящее платье Luar — основатель бренда Рауль Лопес победил в номинации «Лучший дизайнер аксессуаров»
Эмбер Валлетта, одна из самых высокооплачиваемых фотомоделей девяностых, позировала в платье Conner Ives, украшенном пайетками и перьями
Другая легенда подиумов — Шалом Харлоу — продемонстрировала стройные ноги в ультракоротком платье Proenza Schouler
Кэти Холмс надела платье — «рыболовную сеть» Jonathan Simkhai, которое дополнила клатчем-ридикюлем и босоножками на шпильке. Среди украшений особенно выделялась бриллиантовая сережка в носу актрисы
Модель plus-size Эшли Грэм предстала в тренче Peter Do на голое тело
Ванессу Хадженс одевала Вера Вонг. На актрисе были кружевной бюстгальтер, юбка со шлейфом и прозрачная накидка, которую она кокетливо спустила с плеч
Обладательница титула «Мисс Вселенная — 2012» Оливия Калпо «выгуляла» черное платье-бюстье с перчатками из денима от Et Ohcs
Одной из немногих, кто пришел на мероприятие в брюках, оказалась Аманда Сейфрид. Актриса появилась в асимметричном боди и прозрачных палаццо Michael Kors
Актриса Зои Дойч вышла в свет в маленьком черном платье Coach с цветочным принтом и украшениях Tiffany&Co.
Джилл Кортлев также отдала предпочтение бренду Peter Do, выбрав черное платье в пол, плотно облегающее фигуру
Новая «Русалочка» Холли Бэйли посетила свою первую CFDA Fashion Awards 2022 в розовом платье Carolina Herrera — на одно плечо и со смелыми разрезами
Главную награду получил Лоу Роуч — автора образов Зендаи признали «Стилистом года»
Лучшая реклама бренда Веры Вонг — это она сама. Дизайнер шьет ультракороткие платья и носит их лично в свои 73, вызывая всеобщее восхищение