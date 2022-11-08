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Леди в черном. Звезды на премии CFDA Fashion Awards 2022

В ночь на 8 ноября Совет модных дизайнеров Америки (Council of Fashion Designers of America, CFDA) объявил победителей своей ежегодной премии, которую принято называть «Оскаром» в мире моды. Главную награду «Стилист года» получил Лоу Роуч, известный по работе с Зендаей, певца Ленни Кравица назвали «Иконой стиля», а Ким Кардашьян отметили в специальной номинации за инклюзивный бренд нижнего белья Skims.

Подробнее о триумфаторах и гостях вечера — в фоторепортаже «Газеты.Ru»

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