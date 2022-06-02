Дети, гвардейцы и авиашоу: как Елизавета II отмечает Платиновый юбилей

В Великобритании стартовало празднование Платинового юбилея королевы Елизаветы II — 70 лет со дня ее восшествия на престол.

Сегодня, 2 июня, в Лондоне прошел традиционный военный парад Trooping The Colour, включающий авиашоу, за которым королевская семья, как всегда, наблюдала с балкона Букингемского дворца.

Ее Величество, в силу возраста, не стала по традиции инспектировать ряды конных гвардейцев – эту обязанность выполнил принц Чарльз, к которому присоединились его сын, принц Уильям, и сестра, принцесса Анна. Елизавета II наблюдала за парадом конной гвардии с балкона в компании двоюродного брата, 86-летнего герцога Кентского. Остальные члены королевской семьи – включая прибывших на празднование и Калифорнии принца Гарри и Меган Маркл – смотрели парад из дворцового кабинета генерал-майора.

Дети герцогов Кембриджских сегодня и вовсе стали главными героями СМИ – это был их первый официальный выезд в повозке на Trooping The Colour. Особенно публика была восхищена четырехлетним сыном принца Уильяма и Кейт Миддлтон, принцем Луи – его богатая мимика уже очаровала соцсети и стала мемом. Герцогиня Кембриджская с трудом сдержала смех, смотря на шалости наследника, но позже наклонилась, чтобы сделать Луи замечание.