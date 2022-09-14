Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Наталья Рудова дала советы, как делать комплименты девушкам 20:28
Стремоусов сообщил о боях на линии соприкосновения в Херсонской области 20:23
Губернатор Ставрополья заявил о пяти пострадавших из-за падения летательного аппарата 20:23
«Талант во главе угла»: Андреасян о творчестве вернувшегося в Россию... 20:23
Названа дата российской премьеры фильма Романа Полански «Дворец»... 20:19
Трое российских игроков НХЛ вошли в топ-10 главных претендентов на «Харт... 20:14
Российские антивирусы попали под запрет 20:05
«Зенит» проиграл «Крыльям Советов» в матче Кубка России 20:05
Росстат: недельная дефляция в России замедлилась до 0,03% 20:04
Ведущий Fox News Карлсон: руководство США скрывает реальное положение дел в экономике 20:04
Фото

Елизавета II в последний раз покинула Букингемский дворец

В Лондоне началось публичное прощание с королевой Великобритании Елизаветой II, умершей 8 сентября на 97 году жизни.

Запряженный восемью вороными лошадями лафет отряда Его Величества королевской конной артиллерии с гробом покинул Букингемский дворец ровно в 14:22. Король Карл III возглавил траурное шествие, его сопровождали принцесса Анна, принц Эндрю и принц Эдвард, а также другие члены королевской семьи.

Процессия прошла под звуки артиллерийского салюта — каждую минуту королевская конная артиллерия давала залп из орудий, установленных в Гайд-парке. В знак прощания с королевой прозвучал и колокол Биг-Бена.

Гроб с телом Елизаветы II перевезли в Вестминстерский холл здания британского парламента, где с ней смогут проститься все желающие. У жителей и гостей королевства будет на это четыре с половиной дня.

Очередь из желающих попрощаться с Елизаветой II начала образовываться у стен Вестминстер-холла еще 12 сентября. К вечеру 14 сентября она растянулась на 8 км. Полиция предупредила, что очередь может вырасти до 15 км, а провести в ней придется не менее 35 часов. Полицейские выдают людям в очереди специальные браслеты, чтобы они могли ненадолго отлучиться. По оценкам властей, около 500 тыс. человек смогут пройти через Вестминстерский холл.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
Военная операция РФ на Украине. День 203-й
Онлайн-трансляция военной спецоперации РФ на Украине — 203-й день
«Не писал я никакого письма!». Зюганов опроверг слухи о просьбе не назначать Кадырова главой МО
В КПРФ заявили, что Зюганов не просил Путина не назначать Кадырова министром обороны
«Мы видим финишную черту». Глава ВОЗ заявил о скором конце пандемии
Анна Попова сообщила, что россияне уходят от волны коронавируса, пришедшей в августе
Глава МИД Азербайджана Байрамов: страна предложила Армении гуманитарное прекращение огня
Россия внесла в «стоп-лист» 30 руководителей пиар и оборонных структур Великобритании
В Калининградской области родителям школьника со СМА разрешили помогать ему на ЕГЭ
Гутерриш заявил о прошедших переговорах с Путиным о продлении «зерновой сделки»
Новости и материалы
Наталья Рудова дала советы, как делать комплименты девушкам
Стремоусов сообщил о боях на линии соприкосновения в Херсонской области
Губернатор Ставрополья заявил о пяти пострадавших из-за падения летательного аппарата
«Талант во главе угла»: Андреасян о творчестве вернувшегося в Россию Меладзе
Названа дата российской премьеры фильма Романа Полански «Дворец» с Александром Петровым
Трое российских игроков НХЛ вошли в топ-10 главных претендентов на «Харт Трофи»
Российские антивирусы попали под запрет
«Зенит» проиграл «Крыльям Советов» в матче Кубка России
Росстат: недельная дефляция в России замедлилась до 0,03%
Ведущий Fox News Карлсон: руководство США скрывает реальное положение дел в экономике
В Ливане женщина ворвалась с игрушечным пистолетом в банк и угрожала поджечь здание
Путин посмертно присвоил ордена Мужества двум погибшим при теракте в Кабуле дипломатам
Драма о принцессе Диане «Спенсер» с Кристен Стюарт выйдет в повторный прокат в России
В офисе Зеленского сообщили о ракетном ударе по Кривому Рогу
Попугаи какаду почти победили австралийцев в технологической битве за мусор
Рогов сообщил о задержании идейного наводчика ВСУ в Энергодаре из числа сотрудников ЗАЭС
Пользоваться iPhone стало еще дороже из-за приложений и игр
Apple выпустила трейлер сериала «Шантарам» со звездой «Сынов анархии» Чарли Ханнэмом
Все новости
Ереван обвинил Баку в обстреле автомобиля ФСБ России. Азербайджан отверг обвинения
Премьер-министр Армении Пашинян заявил, что Ереван обратился за военной помощью к ОДКБ
«Винтовка-микроволновка»: российским военным на Украине раздали СВЧ
Российский спецназ на Украине получил снайперские винтовки Чукавина
Лукашенко наколол дров и поделился планом спасения Европы. Полная расшифровка
Лукашенко заготовил дрова для Дуды, Моравецкого, рабочих и крестьян в Европе
Комик три года содержала аферистку, выдумавшую себе рак и мертвых родственников
Врач-«шизофреник» имитировала рак и вливала спирт в вены ради наживы
«В состоянии душевного волнения». Суд не нашел дискредитации армии в антивоенном посте Асмус
Тверской суд не стал штрафовать Кристину Асмус за антивоенный пост
«Мать гуляла с коляской и пивом». Обезвоженную девочку нашли в Раменском рядом с телами родителей
Сосед предположил, почему девочка из Раменского осталась в квартире с мертвыми родителями
Прощай, кино. Умер французский режиссер Жан-Люк Годар
«Был как отец родной». Умер главред «Комсомолки» Владимир Сунгоркин
Главред «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин умер в возрасте 68 лет
На свадьбе в Крыму станцевали под «Червону калину». Гостей арестовали, ресторан закрыли
В Крыму закрыли ресторан из-за украинской песни на свадьбе, гостей оштрафовали
«Неверность раскрывает правду о ваших отношениях»: откуда берутся измены
Отрывок из книги психолога Дэвида Ричо о причинах измен в браке
Вожатый, копирайтер или няня: как заработать деньги ребенку
Психолог Чиркова: перед трудоустройством школьника важно проговорить с ним возможные сомнения и страхи
«Изнуряющие нагрузки негативно влияют на либидо»: врачи рассказали о вреде и пользе тренировок
Эндокринолог Бинатова: тестостерон в большой дозе способствует развитию и росту опухолей
Тест: угадайте в каком возрасте эти звезды стали родителями
Кто из звезд родил ребенка в 18, а кто в 50 лет
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть