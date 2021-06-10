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7 лучших творений Антонио Гауди

10 июня исполняется 95 лет со дня смерти знаменитого испанского архитектора Антонио Гауди. Он родился в 1852 году в каталонском городе Реус, в 1870-е годы перебрался в Барселону и приступил к изучению архитектуры. В первые годы собственного творчества работы Гауди уже выделялись, потом он стал очень востребованным, и сейчас построенные им здания включены в список «Всемирное наследие ЮНЕСКО» — среди них Дом Висенс и Дом Кальвет в Барселоне, особняк Эль-Каприччо.

Многие работы Гауди связаны с именем его мецената, текстильного магната Эусеби Гуэля — например, Дворец Гуэля и Парк Гуэля в Барселоне, Винные погреба Гуэля в Гаррафе. Делом всей жизни Антонио Гауди стал Искупительный храм Святого Семейства в Барселоне, постройка которого началась в 1883 году и ведется до сих пор исключительно на пожертвования прихожан. Гауди скончался в возрасте 73 лет в 1926 году, так и не увидев «Святое семейство» завершенным.

7 лучших творений Антонио Гауди — в фотогалерее «Газеты.Ru».

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Саграда Фамилия (1882 — по наше время) Саграда Фамилия (1882 — по наше время)
Парк Гуэля (1900–1914) Парк Гуэля (1900–1914)
Дом Висенс (1883–1885) Дом Висенс (1883–1885)
Дом Бальо (1904–1906) Дом Бальо (1904–1906)
Эль-Каприччо (1883–1885) Эль-Каприччо (1883–1885)
Дом Мила (1906–1910) Дом Мила (1906–1910)
Дворец Гуэль (1885–1890) Дворец Гуэль (1885–1890)
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Саграда Фамилия (1882 — по наше время)
Парк Гуэля (1900–1914)
Дом Висенс (1883–1885)
Дом Бальо (1904–1906)
Эль-Каприччо (1883–1885)
Дом Мила (1906–1910)
Дворец Гуэль (1885–1890)
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