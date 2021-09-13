Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #События в Афганистане #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Лавров заявил, что «Спутник V» помог Сан-Марино лидировать в вакцинации граждан 13:44
Защитник ЦСКА Марио Фернандес завершил карьеру в сборной России 13:39
Вернувшихся с Украины израильтян заподозрили в распространении COVID-19 13:38
Песков заявил, что обсуждение Крыма невозможно на встрече Путина и Зеленского 13:37
В «Домодедово» ищут собаку, пропавшую с рейса в Симферополь 13:35
Песков рассказал, почему Путин носит гражданскую одежду на военных учениях 13:34
Comic Con Russia и «ИгроМир» отменены во второй раз 13:31
Цена на алюминий достигла максимума за 13 лет 13:26
Названы регионы с самыми большими штрафами за нарушение ПДД 13:19
Рособрнадзор уточнил, в каком формате пройдет ЕГЭ в 2022 году 13:15
Фоторепортажи

БДСМ, потасовка и «голые» платья: как прошла церемония MTV Video Music Awards

В Нью-Йорке прошла церемония награждения музыкальной премии MTV Video Music Awards 2021.Триумфатором вечера стал Джастин Бибер, признанный «Исполнителем года». Певец также получил статуэтку за лучшее поп-видео на песню Peaches, которую исполнил вместе с Giveon. Забирать награду Бибер приехал в образе «гопника» — в джинсах и худи Balenciaga.

Рэпер Lil Nas X получил премию «Видео года» за клип на песню Montero. Его образ стал самым экстравагантным: комплект Versace рэпера состоял из лавандового платья со стразами и классических брюк в тон. Однако на красной дорожке проявили себя другие звезды. Многие мужчины надели пиджаки на голое тело — это Трэвис Баркер и SAINt JHN, — а Трой Сиван появился в укороченной жилетке из новой коллекции Prada. Среди женщин отличились Меган Фокс в прозрачном платье Mugler, Кортни Кардашьян в кожаном платье на завязках и Пэрис Хилтон в платье из страз The Blonds. Свой вклад во всеобщее веселье внес и ирландский боец Конор Макгрегор, который устроил на красной дорожке потасовку с парнем Меган Фокс рэпером MGK.

Как прошла церемония вручения MTV Video Music Awards — в фотогалерее «Газеты.Ru»
Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
Пилот разбившегося в Приангарье самолета назвал причину трагедии
Выживший в авиакатастрофе пилот L-410 считает возможной причиной крушения отказ системы навигации
Зарплатная реформа: как и где пройдет эксперимент с оплатой труда педагогов
Власти определились с регионами, где начнут по-новому платить учителям
Медведев издевательски праздновал победу, Джокович плакал: чем запомнится финал US Open
Джоковича оштрафовали за неспортивное поведение после проигрыша Медведеву в финале US Open
Песков заявил, что обсуждение Крыма невозможно на встрече Путина и Зеленского
Кабмин поддержит законопроект ЕР об отмене обязательного техосмотра
В России выявили 18 178 новых случаев COVID-19
ФСБ обнаружила в Windows опасную уязвимость
Новости и материалы
Лавров заявил, что «Спутник V» помог Сан-Марино лидировать в вакцинации граждан
Защитник ЦСКА Марио Фернандес завершил карьеру в сборной России
Вернувшихся с Украины израильтян заподозрили в распространении COVID-19
В «Домодедово» ищут собаку, пропавшую с рейса в Симферополь
Песков рассказал, почему Путин носит гражданскую одежду на военных учениях
Comic Con Russia и «ИгроМир» отменены во второй раз
Цена на алюминий достигла максимума за 13 лет
Названы регионы с самыми большими штрафами за нарушение ПДД
Рособрнадзор уточнил, в каком формате пройдет ЕГЭ в 2022 году
Лидер группы «25/17» пропал после стрельбы в Москве
Певица Аланис Мориссетт рассказала, что в 15 лет ее изнасиловали несколько мужчин
Медведев официально квалифицировался на итоговый турнир АТР
Олимпиец Никита Нагорный объяснил, почему запарковал призовой BMW на газоне
В Подмосковье начался отопительный сезон
Глава СК попросил возбудить дела против двух бывших и трех действующих судей России
Суд не стал ужесточать наказание блогеру Mellstroy за избиение девушки
Седокова стала ведущей шоу с выбором партнера по гениталиям
Balenciaga обвинили в расизме из-за модели спортивных штанов
Все новости
«Компании с мировым именем нас обманывают, не стыдясь»
Глава Минприроды о лесных пожарах, экологической ответственности и новых месторождениях
«Подобна машине времени»: ученые создали виртуальную Вселенную
Создана самая детальная виртуальная Вселенная, доступная всем желающим
Это не мусор: как некодирующая ДНК защищает организм от вирусов
Ученые объяснили роль вирусных фрагментов в ДНК млекопитающих
Почта, защита выплат и малый бизнес: какие поручения утвердил Путин
На сайте Кремля опубликован список поручений президента по итогам съезда «Единой России»
Кричит и кровоточит: как российские роботы помогают обучать зарубежных врачей
Отечественные роботы помогут нам слезть с нефтегазовой иглы, считают в Госдуме
Люди против роботов: как не ошибиться в выборе будущей профессии
Люди против роботов: как не ошибиться в выборе будущей профессии
Кадры с места крушения самолета L-410 под Иркутском
Суды заступятся за затравленных и уволенных
ВС потребовал возвращать работу «добровольно-принудительно» уволенным сотрудникам
«Украина не так зависима от США, как был Афганистан»
Зеленский заявил, что Байден поддерживает членство Украины в НАТО
Дуда не принял Меркель. СМИ выясняют, кто кого обидел
В Варшаве и Берлине спорят о причинах отмены встречи канцлера ФРГ с президентом Польши
«Стать действительно Союзным государством»
Песков пояснил смысл интеграции России и Белоруссии
«Мы здесь! Помогите!» В Иркутской области разбился пассажирский самолет
Четыре человека погибли, 12 пострадали в результате катастрофы самолета L-410
Угрозы Моргенштерну, первая песня МакSим после комы, прощание с Бельмондо
Главное из мира шоу-бизнеса и культуры за неделю
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях