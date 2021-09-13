13 сентября 2021, 13:15 Фоторепортажи БДСМ, потасовка и «голые» платья: как прошла церемония MTV Video Music Awards

В Нью-Йорке прошла церемония награждения музыкальной премии MTV Video Music Awards 2021.Триумфатором вечера стал Джастин Бибер, признанный «Исполнителем года». Певец также получил статуэтку за лучшее поп-видео на песню Peaches, которую исполнил вместе с Giveon. Забирать награду Бибер приехал в образе «гопника» — в джинсах и худи Balenciaga.



Рэпер Lil Nas X получил премию «Видео года» за клип на песню Montero. Его образ стал самым экстравагантным: комплект Versace рэпера состоял из лавандового платья со стразами и классических брюк в тон. Однако на красной дорожке проявили себя другие звезды. Многие мужчины надели пиджаки на голое тело — это Трэвис Баркер и SAINt JHN, — а Трой Сиван появился в укороченной жилетке из новой коллекции Prada. Среди женщин отличились Меган Фокс в прозрачном платье Mugler, Кортни Кардашьян в кожаном платье на завязках и Пэрис Хилтон в платье из страз The Blonds. Свой вклад во всеобщее веселье внес и ирландский боец Конор Макгрегор, который устроил на красной дорожке потасовку с парнем Меган Фокс рэпером MGK.



Как прошла церемония вручения MTV Video Music Awards — в фотогалерее «Газеты.Ru»

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