Елизавета II вернулась к исполнению обязанностей после смерти принца Филиппа

Королева Великобритании Елизавета II вернулась к исполнению своих обязанностей после смерти своего супруга принца Филиппа. Об этом сообщает агентство PA.

Согласно представленным данным, Елизавета II приняла участие в официальном мероприятии, связанном с оставлением Уильямом Пилом должности лорда-камергера при королевском дворе. На данном посту он находился в течение 14 лет.

На его место был назначен экс-глава службы контрразведки МИ-5 Эндрю Паркер.

9 апреля стало известно, что супруг королевы Великобритании Елизаветы II принц Филипп скончался в возрасте 99 лет.

16 февраля супруг британской королевы был госпитализирован. Спустя месяц он покинул госпиталь имени Эдуарда VII после успешной операции на сердце.

Тогда источник из королевского окружения сообщал, что причиной госпитализации стал не коронавирус. Филипп и Елизавета одними из первых в Великобритании сделали прививки от коронавируса. За последнее время, начиная с 2017 года, герцог Эдинбургский несколько раз ложился в госпиталь из-за проблем с сердцем.

Похороны принца Филиппа, герцога Эдинбургского состоятся 17 апреля. Мероприятие пройдет в скромном масштабе в связи с пандемией коронавирусной инфекции, но при этом все пожелания принца, указанные при жизни, будут учтены.