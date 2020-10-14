СМИ: Белла Хадид встречается с внуком Джека Николсона

Американская супермодель Белла Хадид начала встречаться с внуком актера Джека Николсона Дьюком. Об этом сообщает PagrSix со ссылкой на источник.

Собеседник уточнил, что пара состоит в романтических отношениях уже несколько недель.

Источник добавил, что пара отправилась в небольшое путешествие по случаю дня рождения Хадид. Кроме того, возлюбленные были замечены за совместным времяпрепровождением в Нью-Йорке.

Однако сама модель пока не торопится представлять своего избранника. Пара пока не делилась совместными снимками в социальных сетях.

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