СМИ: Белла Хадид встречается с внуком Джека Николсона
Ника Пикекатлет
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Американская супермодель Белла Хадид начала встречаться с внуком актера Джека Николсона Дьюком. Об этом сообщает PagrSix со ссылкой на источник.
Собеседник уточнил, что пара состоит в романтических отношениях уже несколько недель.
Источник добавил, что пара отправилась в небольшое путешествие по случаю дня рождения Хадид. Кроме того, возлюбленные были замечены за совместным времяпрепровождением в Нью-Йорке.
Однако сама модель пока не торопится представлять своего избранника. Пара пока не делилась совместными снимками в социальных сетях.
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