Путин и Ким Чен Ын могут закончить встречу ужином из северокорейских блюд

<img src="//img.gazeta.ru/files3/507/12310507/249840248-pic905-895x505-69371.jpg">

Лидеры России и Северной Кореи Владимир Путин и Ким Чен Ын могут завершить свою первую встречу ужином, передает РИА «Новости» со ссылкой на осведомленный источник.

По имеющимся данным, на столе во время ужина глав России и КНДР будут блюда северокорейской кухни.

«Ожидается, что Путин прибывает (во Владивосток. — «Газета.Ru») ближе к полудню (25 апреля. — «Газета.Ru»), затем пройдет встреча с Ким Чен Ыном. Она может закончиться совместным ужином», — рассказал источник.

Ким Чен Ын впервые приехал с визитом в Россию, где 25 апреля состоится его встреча с российским президентом Владимиром Путиным. Прежде лидеры двух стран никогда не встречались. Его отец Ким Чен Ир приезжал в Россию трижды: в 2001, 2002 и 2011 годах.

Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын со второй попытки попробовал русский каравай.