Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Сексолог объяснила, здоровы ли любители БДСМ и секс-вечеринок

Сексолог Томина: секс с элементами БДСМ не относится к патологии

close
Depositphotos

Интерес к экспериментам в сексе, в том числе к элементам БДСМ, не относится к патологии. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказала психотерапевт, сексолог Елена Томина.

«В действующей международной классификации болезней есть садомазохизм, но когда мы говорим о взаимном согласии людей, легкой форме БДСМ — называть это патологией нельзя, — объяснила специалист. — Нормальны любые не запрещенные законом проявления сексуальности, если они не несут вред здоровью и угрозу жизни».

По ее словам, у каждого человека свой диапазон приемлемости, поэтому для кого-то нормально заниматься сексом в машине, а для кого-то — закрываться на замок в комнате.

Как отметила Томина, осуждать тех, кто ведет более раскрепощенную интимную жизнь, например, участвует в секс-вечеринках, могут из-за табуированности темы секса и неудовлетворенности.

«Кому-то не нравится, поэтому он не участвует в подобных активностях и не интересуется ими, а кто-то реагирует остро. Здесь играют роль личные особенности, и, может быть, комплексы: «Я бы тоже пошел, но это кошмар какой-то, не могу себе позволить, поэтому все, кто туда ходит — извращенцы», — говорит эксперт.

Подробнее о том, как в России работают эротические вечеринки, оказавшись в подполье — в материале «Газеты.Ru».

Ранее депутат Нина Останина объяснила, почему законодательное урегулирование не поможет бороться с секс-вечеринками. По ее словам, нельзя юридически регулировать закон общественной морали или нравственных категорий.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами