Сексолог объяснила, здоровы ли любители БДСМ и секс-вечеринок

Интерес к экспериментам в сексе, в том числе к элементам БДСМ, не относится к патологии. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказала психотерапевт, сексолог Елена Томина.

«В действующей международной классификации болезней есть садомазохизм, но когда мы говорим о взаимном согласии людей, легкой форме БДСМ — называть это патологией нельзя, — объяснила специалист. — Нормальны любые не запрещенные законом проявления сексуальности, если они не несут вред здоровью и угрозу жизни».

По ее словам, у каждого человека свой диапазон приемлемости, поэтому для кого-то нормально заниматься сексом в машине, а для кого-то — закрываться на замок в комнате.

Как отметила Томина, осуждать тех, кто ведет более раскрепощенную интимную жизнь, например, участвует в секс-вечеринках, могут из-за табуированности темы секса и неудовлетворенности.

«Кому-то не нравится, поэтому он не участвует в подобных активностях и не интересуется ими, а кто-то реагирует остро. Здесь играют роль личные особенности, и, может быть, комплексы: «Я бы тоже пошел, но это кошмар какой-то, не могу себе позволить, поэтому все, кто туда ходит — извращенцы», — говорит эксперт.

Подробнее о том, как в России работают эротические вечеринки, оказавшись в подполье — в материале «Газеты.Ru».

Ранее депутат Нина Останина объяснила, почему законодательное урегулирование не поможет бороться с секс-вечеринками. По ее словам, нельзя юридически регулировать закон общественной морали или нравственных категорий.