Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме объяснили, почему нельзя законодательно запретить «голые вечеринки»

Депутат Останина: голые вечеринки нельзя запретить, потому что нет закона о душе

close
Shutterstock/Motortion Films

Нельзя юридически регулировать закон общественной морали или нравственных категорий. По этой причине законодательно запретить проводить «голые вечеринки» невозможно, и даже если соответствующие нормы будут приняты – они не помогут. Об этом в беседе с 360.ru заявила председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина, комментируя сорванную секс-вечеринку в Петербурге.

Напомним, полиция в Санкт-Петербурге разогнала закрытую секс-вечеринку «Inferno» по доносу «Русской общины». Минимальная стоимость билета на нее составляла 35 тыс. для женщин и 145 тыс. для мужчин, а самый люксовый билет для пары обошелся в 695 тыс. рублей.

Комментируя это сообщение, депутат рассказала о встрече с женщинами, оказавшимися в пункте временного размещения в Подольске вместе с детьми и потерявшими все свое имущество и жилье. Она предложила направить потраченные на вечеринку деньги на помощь пострадавшим.

«Если привезти их, этих тусовщиков, сюда и деньги, которые они заплатили за эти билеты, отдать этим женщинам. Чтобы мать с четырьмя детьми жила не в комнате, которая была предназначена для спортсменов в лагере, а в своей квартире, вот тогда, мне кажется, эти люди исполнят свой человеческий и нравственный долг», — заявила парламентарий.

Принятие закона не поможет людям «с изуродованной душой», добавила Останина. Она подчеркнула, что не будет вносить законопроект о запрете подобных мероприятий, так как нельзя принять «закон о душе», но призвала отправить участников вечеринки в пункты временного содержания и курское приграничье, чтобы их «отрезвить».

«Пусть они поймут, что мы живем в другое время, в другой стране», — заключила Останина.

Ранее житель дома в Москве рассказал, как случайно обнаружил в подвале секс-вечеринку сантехника.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами