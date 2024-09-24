В Госдуме объяснили, почему нельзя законодательно запретить «голые вечеринки»

Нельзя юридически регулировать закон общественной морали или нравственных категорий. По этой причине законодательно запретить проводить «голые вечеринки» невозможно, и даже если соответствующие нормы будут приняты – они не помогут. Об этом в беседе с 360.ru заявила председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина, комментируя сорванную секс-вечеринку в Петербурге.

Напомним, полиция в Санкт-Петербурге разогнала закрытую секс-вечеринку «Inferno» по доносу «Русской общины». Минимальная стоимость билета на нее составляла 35 тыс. для женщин и 145 тыс. для мужчин, а самый люксовый билет для пары обошелся в 695 тыс. рублей.

Комментируя это сообщение, депутат рассказала о встрече с женщинами, оказавшимися в пункте временного размещения в Подольске вместе с детьми и потерявшими все свое имущество и жилье. Она предложила направить потраченные на вечеринку деньги на помощь пострадавшим.

«Если привезти их, этих тусовщиков, сюда и деньги, которые они заплатили за эти билеты, отдать этим женщинам. Чтобы мать с четырьмя детьми жила не в комнате, которая была предназначена для спортсменов в лагере, а в своей квартире, вот тогда, мне кажется, эти люди исполнят свой человеческий и нравственный долг», — заявила парламентарий.

Принятие закона не поможет людям «с изуродованной душой», добавила Останина. Она подчеркнула, что не будет вносить законопроект о запрете подобных мероприятий, так как нельзя принять «закон о душе», но призвала отправить участников вечеринки в пункты временного содержания и курское приграничье, чтобы их «отрезвить».

«Пусть они поймут, что мы живем в другое время, в другой стране», — заключила Останина.

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